Grande BH: mulher é mantida em cárcere depois de suspeita de traição

Uma mulher de 30 anos foi mantida em cárcere privado sob ameaças e agressões depois que o companheiro, de 43, desconfiou de uma traição. O caso aconteceu no bairro Novo Horizonte em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa segunda-feira (21/4).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada por uma amiga da vítima, proprietária do imóvel onde o casal morava, que a acolheu assim que ela conseguiu fugir. Conforme registros, o episódio teve início na noite de domingo (20), quando o casal estava em casa.

Segundo a vítima, ela mexia no celular quando o parceiro pegou o aparelho das mãos dela e o arremessou contra a parede. Em resposta, ela relatou que danificou a televisão da casa depois de arremessar o controle remoto contra ela.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o companheiro reagiu a agredindo com socos e chutes e trancando a residência. Segundo ela, ela permaneceu na sala de casa durante a noite enquanto o companheiro a vigiava, até que ambos adormeceram.

Conforme a PM, na manhã da segunda-feira, a vítima relatou que procurou as chaves da casa, mas não as encontrou. Neste momento, ela foi surpreendida mais uma vez pelo companheiro, que retomou as agressões e posicionou uma cadeira na porta, travando a saída.

Em certo momento, a vítima danificou o notebook do agressor, que novamente reagiu com socos. A mulher ficou presa na casa até às 19h, horário em que encontrou as chaves, conseguiu fugir e pediu ajuda à amiga.

Aos policiais, a mulher contou que sofre agressões, ameaças e violência psicológica há cerca de cinco anos, além de já ter registrado um boletim de ocorrência contra o companheiro. Ela foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte e liberada.

Os policiais encontraram o agressor na residência do casal. De acordo com o B.O., ele não apresentou resistência à prisão e confessou as agressões. Segundo ele, a discussão teve início depois que ele viu uma foto da parceira ao lado de outro homem no celular dela.

Ele pediu explicações e ela o acusou de traição e de consumo de material pornográfico, o que fez com que ele ficasse com raiva e jogasse o aparelho celular dela na parede, conforme o relato. O homem foi preso por violência doméstica e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Betim, que segue com o caso.