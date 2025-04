Namorada de traficante é assassinada dentro de casa em Betim

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Uma mulher de 33 anos foi morta a tiros dentro de casa no final da manhã deste sábado (19/4), no bairro Boa Vista, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, uma amiga da mulher relatou que conversou com a vítima na noite de sexta-feira (18/4) pelo telefone e foi até a casa dela na manhã de hoje para pegar um sapato. Ela tocou a campainha, mas não foi atendida. A amiga, então, empurrou a porta de entrada da casa e encontrou a mulher caída ao chão e toda ensanguentada.

Um vizinho acionou a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A morte foi confirmada pela equipe médica.

O proprietário da casa onde a mulher mora afirmou que escutou disparos de arma de fogo durante a madrugada, mas que não deu atenção.

Outros vizinhos da vítima, que não quiseram se identificar, afirmaram que a mulher namorava com um traficante preso que atua no bairro Santa Inês e que o homem a obrigava a visitá-lo no presídio e levar drogas para ele.

Ainda segundo os vizinhos, o namorado da mulher trabalha para um outro traficante que já foi visto na região algumas vezes, inclusive visitando a vítima.

A perícia foi acionada e constatou quatro perfurações de arma de fogo no dorso da mulher com saída nas costas. A vítima estava sentada, encostada na porta, seminua e com a calcinha afastada. O caso será investigado.

