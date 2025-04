Vídeo: pescador flagra tornado no céu de Três Marias

Imagens capturadas por um pescador em Três Marias, Região Central de Minas, mostram um tornado que se formou perto da represa no Rio São Francisco. O guia de pesca esportiva André Big Blue fez o registro na tarde dessa sexta-feira (18/4), a partir de um barco que navegava na represa.

No vídeo que circula nas redes sociais aparece o céu escuro, pouco antes do tornado se formar entre as nuvens. Pelo barulho, é possível perceber a intensidade dos ventos.



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia previsto uma onda de frio para a região, onde há expectativa de ventos de até 100 quilômetros por hora. Em Minas Gerais, 832 cidades estão sob alerta de chuvas volumosas acompanhadas de ventos de até 60 quilômetros por hora.

O tornado é um fenômeno natural que se forma quando uma coluna de ar gira rapidamente ao redor de um centro de baixa pressão atmosférica, fazendo surgir uma espiral (ou funil), que pode causar destruição, conforme a força do vento.



Outras ocorrências que envolvem ventos em rotação são os ciclones e trombas d'água. Eles se diferem conforme tamanho, intensidade e o lugar onde acontecem. Geralmente formados sobre a terra, ciclones são maiores, distintos dos tornados, de dimensões menores. Quando os tornados acontecem sobre o mar, lagos ou rios, levam o nome de trombas d'água.

