Encenação da Paixão de Cristo emociona fiéis na Praça da Liberdade

Como parte da programação da Semana Santa, a Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, recebeu nesta noite de sexta-feira (18/4) uma encenação da Paixão de Cristo, com episódios dos últimos dias da vida de Jesus. O ponto de partida foi a sede do Iepha-MG, o prédio verde da praça, onde foram colocadas cadeiras e dois telões para o público, que encheu todo o espaço.

No caminho, a via-crúcis foi retratada em 14 atos, como a representação cênica do julgamento, condenação e açoitamento de Jesus. Grande parte do público que estava sentado fez questão de seguir a procissão na alameda da praça. As cenas do caminho do Calvário, crucificação e morte, assim como o Sermão do Descendimento da Cruz, foram representadas em frente ao Palácio da Liberdade, que também estava paramentado com palco, cadeiras e telões. A encenação seguiu rumo à Igreja Nossa Senhora de Lourdes, na Rua da Bahia, onde teve fim.



Cerca de 60 atores participaram da montagem. Os figurinos são assinados pelo estilista Antônio Diniz, diretor do Centro Artístico Cultural São João Batista (Cenarc-BH), que também é diretor geral do espetáculo. A direção artística é de Magdalena Rodrigues.

A aposentada Maria de Fátima da Cruz (60) chegou cedo e ocupou a primeira fila do palco inicial junto à família. Ela tem o costume de participar de procissões mais tradicionais, como na Igreja da Boa Viagem e São José, mas esta foi a primeira vez que participou deste evento. Natural de Açucena, no Vale do Rio Doce, Maria de Fátima mudou para Belo Horizonte nos anos 1990, e garante que a capital tinha mais eventos religiosos. Para ela, o foco dos eventos tem mudado na cidade, com destaque para o carnaval, mas torce para que esta celebração tenha vida longa.

"A vela faz parte da procissão e sua chama significa a luz de Cristo", disse Eva de Fátima (63), que vendia velas durante a encenação. Ela conta que participa de vários eventos religiosos, até mesmo em outros estados. Na madrugada de ontem, Eva estava em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), onde mora, acompanhando a Procissão do Encontro, que, após vigília, às 4h seguiu do Morro de São Francisco até o Morro da Cruz. Ela conta que tem uma pequena fábrica de velas, fornecendo para igrejas de Sabará e Belo Horizonte, mas, para além da subsistência, trata-se de um trabalho por amor.

Kelma Rosimeire (53), professora aposentada, está em Belo Horizonte para acomodar o filho que começou a estudar na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). É a primeira vez que ela passa a Semana Santa fora de sua cidade, Jenipapo de Minas, no Jequitinhonha, e fez questão de comparecer à representação na capital. "Com certeza vai ser uma experiência diferente ", afirmou, com expectativa, minutos antes do início do evento.

Maria Ivete do Espírito Santo Pereira (62), aposentada, veio a convite da cunhada. Apesar de não ser muito religiosa, por tradição ela gosta de ir na missa da Sexta-Feira Santa. Ela guarda uma boa recordação das procissões de Semana Santa de sua cidade natal, Francisco Badaró, no médio Jequitinhonha, elogiou o evento que participou em Sabará, mas confessa que nem sabia que o evento era celebrado na capital.

O evento faz parte do Minas Santa, iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG), por meio da Fundação Clóvis Salgado, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e da Fundação de Arte de Ouro Preto, com patrocínio da Cemig. O projeto conta também com a parceria do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais.

