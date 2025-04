Praça da Liberdade, em BH, vira cenário para a Paixão de Cristo nesta sexta

Na noite desta sexta-feira (18), às 19h, haverá na capital e nas cidades do interior as tradicionais e artísticas encenações da Paixão de Cristo. Em Belo Horizonte, moradores e visitantes terão a Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul, como cenário para a história sagrada.

Pela segunda vez participando do Minas Santa, programa governamental que tem à frente a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), o Centro Artístico Cultural São João Batista (Cenarc-BH) apresenta cenas dos últimos dias da vida de Jesus, com início na porta da sede do Iepha-MG (Prédio Verde) até a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, na Rua da Bahia.

Conforme a Secult, cerca de 60 atores estarão envolvidos na montagem que retrata a via-crúcis de Jesus. Serão 14 quadros: representação cênica do julgamento, condenação e açoitamento de Jesus, encontros de Cristo com Maria, as mulheres de Jerusalém, a Verônica e Simão Cireneu. Diante do Palácio da Liberdade, o público assistirá às cenas do caminho do Calvário, crucificação e morte e ouvirá o Sermão do Descendimento da Cruz.

O evento é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, por meio da Fundação Clóvis Salgado, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e da Fundação de Arte de Ouro Preto, com patrocínio da Cemig. O projeto conta também com a parceria do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais.

A criação dos figurinos é assinada pelo estilista Antônio Diniz, diretor do Cenarc-BH, que é também diretor geral do espetáculo. A direção artística é de Magdalena Rodrigues. A encenação terá apresentação pública e gratuita.