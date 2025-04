Simpatias para a Sexta-feira Santa: tempo de fé, reflexão e rituais de renovação

Simpatia de sexta-feira santa para realizar pedidos

“Nesta data sagrada, pela Santa Cruz, pela natureza, pela força da vida representada pela natureza, eu desejo… (faça aqui seu pedido).”

Cozinhe um ovo e corte-o em quatro partes, formando uma cruz. Em um prato, disponha um pouco de capim verde (de qualquer mato rasteiro), também em forma de cruz. Coloque cada pedaço do ovo nas pontas da cruz de capim. Diante do prato, com respeito e fé, faça a seguinte oração:Deixe o prato em um lugar tranquilo até o fim do dia seguinte. Depois, descarte o capim e o ovo na natureza — você pode enterrar ou deixar em um jardim.