Vai viajar no feriadão? Veja o trânsito no entorno da rodoviária de BH

O trânsito no entorno da Rodoviária de Belo Horizonte é intenso nesta Sexta-Feira da Paixão (18/4), mas sem grandes complicações. Isso porque, de acordo com a BHTrans, o maior fluxo de chegadas e partidas foi na noite de quinta-feira (17/04).

A expectativa é de que a maior parte dos viajantes vá para cidades próximas a BH nesta Sexta-feira da Paixão. Também são esperadas diversas chegadas à capital.

No entanto, isso não quer dizer que o movimento esteja tranquilo. A reportagem do Estado de Minas esteve no local e notou certa lentidão no Viaduto Leste, que dá acesso à rodoviária, especialmente no encontro de quem chega das avenidas Cristiano Machado e Pedro II. Por isso, a recomendação é sair de casa mais cedo e conferir os horários com as viações para não perder a viagem.

Durante o feriado prolongado da Semana Santa e Tiradentes, a expectativa é de que 155 mil pessoas passem pela rodoviária de BH. Quase 80 mil vão deixar a capital, enquanto 76 mil devem chegar à cidade. Ao todo, são esperadas 3.285 partidas e 3.262 chegadas ao terminal.

Os destinos mais procurados incluem as praias do Sudeste, como Rio de Janeiro, Cabo Frio e Angra dos Reis. O interior de Minas, como Sete Lagoas, Conselheiro Lafaiete e Divinópolis, também registram alta demanda.