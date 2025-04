BH pode registrar novo temporal no feriadão da Semana Santa e Tiradentes

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte registrou uma forte chuva nessa quarta-feira (16/4), resultando em alagamentos, quedas de árvores, cortes no fornecimento de energia, carros ilhados e moradores resgatados. Todos esses acontecimentos marcaram um dia atípico para um mês que, em geral, é de estiagem. De acordo com a Defesa Civil de BH, a capital pode registrar um novo temporal nos próximos dias, principalmente no sábado (19/4), dia em que o volume de chuva pode chegar a 70 milímetros (mm).

O volume esperado é considerado alto pela meteorologia, que explica que uma chuva de 50 mm no período de uma hora já é considerada forte. Isso porque, cada milímetro de chuva representa um litro de água por metro quadrado.

“Cada milímetro de chuva representa um litro de água por metro quadrado, então quando se tem 50 milímetros de chuva, representa 50 litros de água em um metro quadrado, dependendo do tempo que essa chuva ocorra. Aí pode causar algumas características como enxurradas e alagamentos, essas coisas. Esses 75 milímetros em 3 horas que aconteceu ontem (16/4) pela manhã é muita coisa. É bastante chuva”, explicou o meteorologista Claudemir de Azevedo.

Segundo o órgão municipal, a previsão indica um volume de chuvas ainda maior para os próximos dias. Entre os dias 17 e 22 de abril, a capital mineira terá condições meteorológicas favoráveis à ocorrência de chuvas, por vezes fortes, com acumulados significativos, além de trovoadas e rajadas de vento ocasionais. O volume pluviométrico previsto para o período pode variar entre 100 e 150 mm, com destaque para o sábado (19/4), que poderá registrar mais de 70 mm em 24 horas. A tendência é que haja redução no volume de chuva entre domingo (20/4) e segunda-feira (21/4).

Volume estimado para os próximos dias

Quinta (17): 25 mm



Sexta (18): 35 mm



Sábado (19): 70 mm



Domingo (20): 10 mm



Segunda (21): 5 mm



Terça (22): 5 mm

Acumulado de chuvas (mm) em abril até 7h do dia 17:

Barreiro: 119,2 (144,8%)



Centro-Sul: 104,4 (126,9%)



Hipercentro: 21,0 (25,5%)



Leste: 115,8 (140,7%)



Nordeste: 129,6 (157,5%)



Noroeste: 114,8 (139,5%)



Norte: 117,0 (142,2%)



Oeste: 123,0 (149,5%)

Pampulha: 126,2 (153,3%)



Venda Nova: 123,0 (149,5%)

Média climatológica de abril: 82,3 mm

Recomendações da Defesa Civil: