BR-262: vídeo flagra acidente e carreta caindo de ribanceira de 200 metros

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Uma câmera flagrou um acidente entre duas carretas e o momento em que um dos veículos cai de uma ribanceira de 200 metros na BR-262, próximo a cidade de Luz, no Centro-Oeste de Minas. O acidente aconteceu na tarde dessa quarta-feira (16/4) no quilômetro 547 da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um caminhão trator, de 30 anos, seguia no sentido centro de Luz, quando perdeu o controle da direção em uma curva sinuosa na descida. O semirreboque do veículo invadiu a contramão da pista e bateu em um outro caminhão, que seguia no sentido contrário.

Depois da colisão, o motorista de 30 anos conseguiu frear o veículo e estacionou no acostamento à frente. O condutor do outro caminhão, de 49 anos, perdeu o controle da direção, atravessou a pista e caiu em uma ribanceira de 200 metros à margem da rodovia.

No vídeo, é possível escutar os gritos do condutor durante a queda. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Senhora Aparecida, em Luz, com lesões leves.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia