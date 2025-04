Vídeo: área de escape do Anel Rodoviário é usada pela 15ª vez

A área de escape do Anel Rodoviário, na altura do bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte, foi usada na noite dessa quarta-feira (16/4). É a 15ª vez que o equipamento é utilizado desde à sua instalação.

Segundo informações da BHTrans, um caminhão baú descarregado usou a estrutura por volta das 19h. Ninguém ficou ferido. Às 23h30, o espaço foi liberado pelas equipes da prefeitura. O momento foi flagrado por câmeras de segurança.

Esta foi a 15ª vez que a estrutura foi utilizada por veículos pesados. A área foi construída pela Prefeitura de BH e inaugurada em 2022.

O projeto foi desenvolvido pela BHTrans e a execução das obras foi feita com a supervisão da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap). A estrutura fica no trecho entre a BR-040 e o trevo do Bairro Betânia, a poucos metros do acesso ao Buritis.

A área de escape é composta por uma caixa de concreto preenchida com argila expandida (cinasita), que aumenta o atrito e reduz a velocidade do veículo, em uma lógica semelhante à usada em pistas de automobilismo. Uma série de placas e um painel de mensagens digitais orienta os motoristas sobre a área de escape.

“A PBH assumiu a execução das obras, mesmo o Anel Rodoviário sendo uma área de responsabilidade do Governo Federal. As obras duraram nove meses com investimento de R$ 3,5 milhões com recursos do município. No local, foram feitas obras de drenagem, estruturas de concreto, pavimentação, sinalização, iluminação e obras complementares”, divulgou a prefeitura.

As equipes do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) monitoram, por meio de uma câmera instalada em frente à estrutura, a entrada do caminhão na Área de Escape e acionam o protocolo de segurança. Quando registrada ocorrência, equipes da BHTrans e Polícia Militar Rodoviária são direcionadas para o local, juntamente com guindastes e reboques.