Colisão entre carro e caminhão mata uma pessoa em cidade mineira

Uma colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão matou ao menos uma pessoa na tarde desta quarta-feira (16/4), segundo a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv-MG). O acidente ocorreu no km 52 da rodovia MGC-383, em Lagoa Dourada, na Região dos Campos das Vertentes.

Ainda segundo a PMRv-MG, a vítima estava no carro de passeio e teve a morte constatada no local, antes mesmo do atendimento de emergência. Militares do Corpo de Bombeiros de São João del-Rei e equipes do Samu também estiveram no local do acidente.

Após o impacto, parte da carga transportada pelo caminhão se espalhou sobre a pista, que ficou parcialmente obstruída. Com isso, apenas uma das faixas de rolamento foi liberada para o trânsito.

