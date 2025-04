Vídeo: adolescente pega BMW do pai, bate em poste e abandona carro em BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Moradores do Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de Belo Horizonte, encontraram um carro modelo BMW abandonado na tarde dessa terça-feira (15/4). O veículo estava com o capô destruído depois de colidir com um poste do Olho Vivo na Rua Doutor José Silva Martins.

Câmeras de segurança de imóveis da região, flagraram o momento em que o carro em alta velocidade bateu na estrutura de monitoramento. Por pouco o veículo não acerta outro que atravessava a rua.

Em seguida, quatro pessoas, incluindo o motorista, saem da BMW. Diante dos estragos provocados, os passageiros fogem do local do acidente em direção a Rua Professor Pimenta da Veiga.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, no local, parentes do adolescente disseram que ele pegou o carro sem a autorização do pai. A batida teria acontecido na esquina da casa dele. O pai e o menino não foram encontrados. Por isso, não foi possível confirmar a versão dada pelo familiar.

O registro de ocorrência ainda apontou que todos os ocupantes eram menores de idade. À corporação, uma testemunha que estava na calçada a poucos metros do acidente afirmou que teria sido atingida se não fosse pelo poste.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que os fatos estão sendo apurados. “A investigação está em andamento na Delegacia Especializada em Apuração de Ato Infracional em Belo Horizonte”.