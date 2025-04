MG: corpo de jovem desaparecido é encontrado em rio

O adolescente Luiz Eduardo Marcelino, de 13 anos, que estava desaparecido, foi encontrado morto nesta quarta-feira (16/4), no Bairro Santa Luzia, em Machado, no Sul de Minas Gerais. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG).

Segundo a corporação, o jovem desapareceu no último domingo (13/4), após ir em um churrasco com um grupo de amigos.

O corpo de Luiz foi encontrado enroscado nas raízes de uma árvore, às margens de um rio da região. De acordo com os bombeiros, uma equipe esteve no local e prestou atendimento.

A prefeitura de Machado divulgou uma nota nas redes sociais, lamentando o falecimento do menino. "Nesse momento de imensa dor, expressamos nossas condolências e solidariedade à família, amigos e a toda a comunidade", escreveu a gestão municipal. Nos comentários, moradores do município também deixaram mensagens em homenagem à Luiz Eduardo.

Procurada pelo Estado de Minas, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou, por meio do 18º Departamento Poços de Caldas, que instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias do caso. "O exame necroscópico já foi devidamente solicitado, e testemunhas estão sendo ouvidas. Novas informações serão divulgadas oportunamente, conforme o andamento das investigações", comunicou.

A reportagem procurou a Polícia Militar (PMMG) para saber detalhes da ocorrência, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.