Homem é preso por tentar matar irmão e cunhada na frente dos sobrinhos

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (16/4), um homem de 33 anos suspeito de tentar matar o próprio irmão, de 37 anos, e a cunhada, de 32, no município de Tocantins, na Zona da Mata mineira. O crime ocorreu em 6 de fevereiro deste ano e, segundo a polícia, foi presenciado pelos dois filhos do casal, de 5 e 10 anos.

A prisão temporária foi cumprida por agentes da Delegacia Regional de Ubá, responsáveis pelas investigações. O suspeito foi localizado em via pública, no mesmo município onde ocorreu o crime.

De acordo com o delegado Douglas Motta, a tentativa de homicídio aconteceu no início da noite, quando o casal se preparava para levar os filhos a uma reunião escolar.

"Durante a discussão, o investigado saiu armado de sua casa e efetuou diversos disparos contra o casal, na presença das crianças. Ambos foram atingidos. Mesmo ferido, o irmão do suspeito conseguiu entrar em luta corporal com ele, derrubando e danificando a arma, o que forçou a fuga do autor", explicou o delegado.

As vítimas foram socorridas em estado grave. A mulher foi atingida pelas costas, com projéteis que perfuraram órgãos vitais como estômago e fígado, e precisou ser internada.

Já o homem foi baleado nas costas, nuca e pescoço, com um dos projéteis ficando alojado na mandíbula. Ambos conseguiram sobreviver após atendimento médico emergencial.

Conflitos familiares

As investigações apontam que a motivação do crime está relacionada a conflitos familiares antigos, principalmente sobre a divisão de bens deixados pelos pais dos irmãos.

Segundo a polícia, a tensão no dia do crime foi agravada após a companheira do suspeito facilitar o acesso da concessionária de energia elétrica à residência das vítimas, o que permitiu o corte no fornecimento de energia. Isso teria sido o estopim para a discussão que culminou na tentativa de duplo homicídio.

O homem preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam sob responsabilidade da Delegacia Regional de Ubá.