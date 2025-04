Polícia Federal faz buscas em casa de cantor sertanejo

O cantor sertanejo Christiano, da dupla Renan & Christiano, foi alvo de um mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira (15/4), em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. A ação faz parte da Operação Teatro Invisível II, deflagrada pela PF do Rio de Janeiro, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de obstrução da Justiça, caixa dois, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro.

A reportagem conseguiu confirmar que os policiais federais foram até a casa onde mora Christiano. Um segundo imóvel teria sido alvo de busca e apreensão, mas não foi possível confirmar se também pertence ao cantor.

Em nota, a defesa do artista informou que "o inquérito é sigiloso e por isso não sabe do que se trata a investigação".

Operação Teatro Invisível II

Ao todo, dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Juiz de Fora, Cabo Frio (RJ), Itaguaí (RJ), Mangaratiba (RJ) e Rio de Janeiro (RJ). A Justiça determinou o bloqueio de R$ 3,5 bilhões em contas vinculadas aos investigados, além da suspensão das atividades de oito empresas.

A operação é um desdobramento da primeira fase da Teatro Invisível, deflagrada em setembro de 2024. De acordo com a Polícia Federal, a investigação apontou que os envolvidos destruíram provas digitais para tentar impedir responsabilização criminal.

Além disso, foram identificados indícios de uso de caixa dois nas eleições de 2024, com recursos não declarados usados para financiar campanhas. Parte dos investigados seria dona de empresas suspeitas de envolvimento em fraudes em licitações nos municípios de Cabo Frio, Itaguaí, Mangaratiba e São João de Meriti, todos no estado do Rio de Janeiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A nova fase da investigação também revelou provas de lavagem de dinheiro, com transações ilegais por meio de contas de passagem, uso de dinheiro vivo e movimentações financeiras suspeitas feitas por empresas que adquiriram bens de alto valor.