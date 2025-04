Pai e filho são presos em flagrante por roubo e receptação de carro roubado

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Em operação para recuperar veículos roubados, policiais militares de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, prenderam dois receptadores, também suspeitos de roubo de carros, num lote murado, no Bairro Pastoril. Os detidos são pai e filho, respectivamente, C. L. S., de 52 anos, e R. G. L..

Dentre os muitos registros de roubos de carros na região, os policiais haviam acabado de receber o de um VW Gol, que tinha placa de Itacarambi. As diligências levaram os policiais a uma loja de um revendedor de carros e autopeças.

O proprietário contou aos policiais que sempre comprava peças de um homem identificado pelo nome de Rodrigo, que dizia ser dono de um ferro velho. No dia anterior, inclusive, ele havia adquirido quatro rodas de liga leve por R$ 800.

Tão logo recebeu as rodas, ele anunciou na internet e rapidamente vendeu o jogo por R$ 1.400,00.

O comerciante passou outras informações aos policiais, que chegaram a um lote, no Pastoril. Lá, viram o portão entreaberto e lá dentro, dois homens. Ao entrarem, avistaram quatro carcaças de veículos, uma delas, do Gol roubado em Itacarambi. O carro estava com placas trocadas e o lacre rompido.

No lote, havia ainda outro Gol, um Fiat Pálio e um Ford Fiesta. Além disso, quatro placas de veículos, várias portas e um motor, que não tinha o número de chassis raspado - o que possibilitou descobrir que é de outro veículo roubado.

Pai e filho foram levados para a Delegacia de Plantão de Governador Valadares. O material encontrado no lote murado foi encaminhado para a perícia da Polícia Civil.