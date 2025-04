Temporal deixa bairros de BH e região metropolitana sem energia

Belo Horizonte amanheceu debaixo de forte chuva nesta quarta-feira (16/04) que causou quedas de árvores e telhados, provocando danos em postes, curtos-circuitos e rompimentos de cabos. Com isso, bairros da capital e região metropolitana sofreram com a falta de energia elétrica.

De acordo coma Cemig, os chamados que envolvem o risco de descarga elétrica estão recebendo atendimento prioritário. Equipes da companhia já atuam no Bairro Lagoinha, onde uma árvore de grande porte caiu e atingiu a rede elétrica, partindo o cabeamento. Cerca de 500 clientes foram afetados. A previsão de restabelecimento da energia é até o fim desta tarde.

Ainda segundo a empresa, as regiões Leste e Nordeste da cidade, principalmente nos bairros Sagrada Família, Horto Florestal e Santa Efigênia, também foram afetadas. Outras regiões da cidade registraram falta de energia de forma pulverizada. Também foi registrada uma grande demanda em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Cemig informou, por meio de nota, que reforçou as equipes e está atuando com cerca de 250 profissionais. “A empresa conta com engenheiros, técnicos e eletricistas que vão trabalhar, de forma ininterrupta, para o restabelecimento do sistema o mais breve possível”, diz o documento.

Temporal

Nas primeiras horas de hoje, a Defesa Civil municipal informou que chovia forte em Venda Nova e na Região Noroeste, e extremamente forte na Pampulha. Passageiros que passam pela Avenida Vilarinho flagraram a bacia de contenção no limite.

A reportagem do Estado de Minas ainda flagrou equipes da Defesa Civil municipal já no cruzamento da Avenida Vilarinho com rua Capitão Nelson Albuquerque.

Os bombeiros foram acionados no Anel Rodoviário, em frente ao Shopping Del Rey, para salvamento de um carro de passeio ficou ilhado em meio à enxurrada. Quando os militares chegaram ao local, o nível da água já havia diminuído e ninguém ficou ferido.

