Treze bairros de BH ficam sem água nesta quarta (16/4)

Cerca de treze bairros de Belo Horizonte (veja lista abaixo) podem ficar sem água nesta quarta-feira (16/4) por causa de uma manutenção operacional da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

Entre os bairros listados, em cinco deles (Comiteco, Mangabeiras, Marçola, Nossa Senhora de Fátima e Serra) a falta de abastecimento ocorre por causa de uma manutenção emergencial nessa terça-feira (15).

A previsão é que o fornecimento seja normalizado gradativamente no decorrer da tarde desta quarta-feira (16). A companhia destaca que os imóveis com caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Confira os bairros: