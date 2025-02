Buracos e vazamento de água em rua preocupam moradores de bairro de BH

Um rompimento na tubulação de esgoto tem preocupado moradores do Bairro Sagrada Família, na Região Leste de Belo Horizonte. Isso porque o vazamento de água está infiltrando no asfalto, que cedeu e provocou dois buracos na esquina entre as ruas Conselheiro Lafaiete e São Roque. Segundo relatos dos residentes da área, o rebaixamento da pista está em frente à garagem de um condomínio e já foi a causa de acidentes.

A síndica do condomínio do Edifício Paloma, Liliane Walter, conta que, em dezembro do ano passado, a Companhia de Distribuição de gás natural de Minas Gerais (Gasmig) realizou obras, na rua Conselheiro Lafaiete. "Instalaram uma tubulação por perfuração, e, poucas semanas depois, começou uma série de problemas na esquina com a São Roque. O asfalto cedeu, e o rebaixamento de pista abriu um buraco", relata.

Agora, ela diz que já são dois buracos em frente à garagem do condomínio, o que tem dificultado a vida dos moradores. "O problema é que isso não é um buraco qualquer. É uma rede de esgoto, que está quebrada, e a água está infiltrando, e o piso afundando. Não sabemos o que tem aqui por baixo. O trânsito é intenso, e está um horror. Toda hora tem algum carro batendo nesse buraco", afirma ela.

A síndica também teme que a infiltração abale as construções. "Além do prédio residencial, estão instalados ali uma igreja, onde funciona também uma creche, e outras residências", acrescenta.

Liliane diz que os moradores acionaram a Copasa, que enviou uma equipe. "Os técnicos comprovaram, a partir de investigação com sonda, que havia um vazamento na tubulação de esgoto, razão do escoamento de água que tem preocupado os moradores. Os órgãos já fizeram diversas marcações no local. Mas, o fato é que com mais de dois meses desde o surgimento desses problemas, nada foi feito", comenta.

Procurada pelo Estado de Minas, a companhia informou que, após vistoria técnica, foi identificada a necessidade de manutenção na rede coletora de esgotamento sanitário. "Por se tratar de local com trânsito intenso, a manutenção será realizada depois de liberação da via pelo órgão de trânsito, o que está previsto para acontecer neste fim de semana", diz em nota.