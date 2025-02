Jovem assalta posto de combustíveis, compra drogas e é preso

Um jovem de 21 anos foi preso nessa quarta-feira (5/2) suspeito de assaltar um posto de combustíveis logo após abastecer sua motocicleta, na BR-040, em Três Marias, na Região Central do estado.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, testemunhas relataram que o homem fingiu estar armado para cometer o crime. Ele roubou R$ 200 do caixa e fugiu do local.

A PM iniciou o rastreamento e localizou o suspeito pouco tempo depois. Durante a abordagem, os policiais pegaram o homem em flagrante comprando drogas. O vendedor fugiu e não foi localizado.

Na casa do jovem, foi encontrada uma espingarda calibre .20, que foi apreendida. Ele foi levado para a delegacia, e a motocicleta usada no crime também foi recolhida.