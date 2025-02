MG: serralheiro sofre queimaduras e ferimento na cabeça ao levar choque

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um serralheiro sofreu queimaduras de 1º e 2º grau, além de um ferimento na cabeça, na tarde dessa quarta-feira (5/2), no Bairro Santa Rita, em Juiz de Fora, na Zona da Mata.O homem, de 69 anos, sofreu a descarga elétrica enquanto prestava serviço em uma residência.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalhador realizava a subida de barras de perfil metálico por uma corda através da janela do imóvel quando, acidentalmente, uma das peças encostou na fiação elétrica. O contato resultou em uma descarga que causou queimaduras de 1º e 2º grau nos membros superiores e inferiores do homem, além de um ferimento na cabeça com hematoma.

A vítima foi encontrada sentada no 4º andar do edifício, consciente e orientada. Os bombeiros fizeram os primeiros atendimentos e o encaminharam ao Hospital de Pronto Socorro (HPS).

A ocorrência contou com o apoio do SAMU, da Polícia Militar e de funcionários da Cemig.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia