Grande BH está sob alerta de tempestades até o final do mês

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

A Região Metropolitana de Belo Horizonte está sob alerta quase permanente para tempestades em fevereiro, segundo a empresa de meteorologia Climatempo. Conforme a previsão, no início do mês a chuva será volumosa em Minas Gerais, principalmente nas Regiões Centro-Oeste e Sul.

De acordo com a Climatempo, a Região Sudeste será uma das que vão receber mais chuva durante fevereiro devido aos episódios de corredores de umidade, que podem formar a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). O mês começou com a atuação de uma ZCAS e pode ter mais dois episódios na segunda quinzena do mês.

Já no Vale do Rio Doce e do Jequitinhonha e no Noroeste de Minas, o mês começou com pouca chuva e calor, mas no decorrer do mês, algum episódio de ZCAS deve se formar sobre essas regiões. A chuva de fevereiro será concentrada em poucos dias. Por outro lado, haverá vários dias com calor bastante intenso e pouca chuva. A região da Serra da Mantiqueira também terá episódios de chuva bastante volumosa, que podem causar transtornos.

Janeiro foi um mês bastante chuvoso em Minas Gerais, resultando em danos a diversas cidades. Entre 1º e 31 de janeiro, o número de mortes em decorrência da chuva no estado mais do que dobrou, saltando de 11 óbitos para 26. A quantidade de desalojados também aumentou consideravelmente – quase 200% – saindo de 1.209 para 3.580 no último dia de janeiro. O número de desabrigados aumentou 145% no mês, saindo de 172 para 421. Já o total de cidades em situação de anormalidade saltou de 35 para 139.

Em Belo Horizonte, cinco regionais registraram mais volume de chuva do que o esperado para janeiro. De acordo com a Defesa Civil de BH, as regiões Centro-Sul, Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova ultrapassaram a média de chuvas para janeiro, que era de 330,9 milímetros (mm). Em fevereiro, a média climatológica é de 177,7 mm, mas as regiões Oeste, Noroeste e Venda Nova já ultrapassaram 40% do esperado, com 82 mm, 73,6 mm e 73 mm, respectivamente.