Quando vai parar de chover em BH? Confira a previsão

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

Belo Horizonte começa a semana ainda sob efeito das tempestades que marcaram o fim de semana. Nesta segunda-feira (3/2), o céu deve seguir nublado, com pancadas de chuva a qualquer momento, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As temperaturas, pelo menos, começam a subir um pouco, e variam entre 18°C e 29°C. A umidade do ar pode chegar a 50% durante a tarde. A capital e outras 686 cidades estão em alerta para "perigo potencial" de chuva intensa nesta segunda.

São Pedro começou fevereiro animado. Até as 17h30 de domingo, a Defesa Civil já registrava volumes consideraveis de chuva. Em dois dias, a Regional Oeste teve 82 milímetros (mm) acumulados — quase metade da média esperada para o mês inteiro, que é de 177,7mm.

A partir de terça-feira (4/2), no entanto, o clima dá sinais de trégua. Apesar de muitas nuvens no céu, não há previsão de chuva até quinta-feira (6/2). As temperaturas vão esquentando aos poucos: 31°C na terça e quarta, e 32°C na quinta.

Enquanto isso, a cidade segue em alerta. Oito das nove regionais de BH estão sob risco de deslizamentos e desmoronamentos de terra, com Venda Nova, Pampulha, Noroeste, Oeste, Barreiro, Centro-Sul e Nordeste enfrentando risco forte. A regional Norte tem risco moderado.