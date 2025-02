Regionais de BH registram 20% da chuva esperada para fevereiro em uma hora

Cinco regionais de Belo Horizonte registraram cerca de 20% da chuva esperada para todo o mês de fevereiro em apenas uma hora e vinte minutos de temporal neste domingo (2/2). As regiões do Barreiro, Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova foram as mais afetadas.

Segundo a Defesa Civil municipal, a regional de Venda Nova foi a que mais recebeu volume de chuvas. Do horário de 11h15 até 12h35, a região registrou 40,6 milímetros de precipitação, cerca de 22,8% do volume de chuvas esperado na região para todo o mês de fevereiro, que tem a média climatológica de 177,7 milímetros.

Na região, as avenidas Vilarinho e Álvaro Camargos foram interditadas, mas já liberadas. O risco era pelo transbordamento dos córregos Vilarinho e do Nado.

A segunda região em destaque foi a Noroeste, que recebeu 21,9% do esperado para 28 dias durante o temporal, com o registro de 39 milímetros. A Região Oeste, na sequência, registrou 21,8% do esperado, com 38,8 milímetros de precipitação no período.

No Barreiro, as chuvas chegaram ao volume de 34,6 milímetros. A quantidade equivale a 19,5% do volume esperado para todo fevereiro.

Já na Pampulha, o registro foi de 32 milímetros de chuva, cerca de 18% do esperado para o mês. A Avenida Heráclito Mourão de Miranda foi interditada, mas já liberada, pelo risco de transbordamento do córrego Ressaca.

Bairros da capital mineira registram intercorrências pelas chuvas. A Rua Luiza Efigênia Silva, no Bairro Camargos, na Região Noroeste, e o Bairro Alípio de Melo, na Pampulha, registraram alagamentos, enquanto uma árvore caiu nesta manhã na Rua Luiz Carlos Ribeiro, no Bairro Teixeira Dias, na Regional do Barreiro.

Fevereiro começa em destaque

O grande volume de chuvas já preocupa em Belo Horizonte. A regional Oeste contabiliza, neste segundo dia do mês, 42,9% da chuva esperada para todo fevereiro. Na sequência, Venda Nova e Noroeste contabilizam cerca de 38% da média esperada, enquanto o Barreiro já registra 36,2% da média.

Confira o acumulado de chuvas em fevereiro até 12h35 do dia 2, em milímetros:

Barreiro: 64,4 (36,2%)

Centro Sul: 63,6 (35,8%)

Leste: 37,0 (20,8%)

Nordeste: 34,4 (19,4%)

Noroeste: 68,0 (38,3%)

Norte: 33,2 (18,7%)

Oeste: 76,2 (42,9%)

Pampulha: 59,8 (33,7%)

Venda Nova: 68,8 (38,7%)