Chuva em BH: avenidas ficam fechadas durante 40 minutos de temporal

O temporal que atingiu Belo Horizonte no início desta tarde de domingo (2/2) levou ao bloqueio de cinco avenidas importantes da cidade. Segundo a Defesa Civil municipal, as vias foram interditadas devido ao alto risco de alagamento. Porém, o bloqueio durou o tempo do temporal: quarenta minutos.

Devido ao grande volume das chuvas, as avenidas Vilarinho e Álvaro Camargos, em Venda Nova, e a Avenida Heráclito Mourão de Miranda, na Pampulha, foram interditadas. O risco era de transbordamento dos córregos Vilarinho, do Nado e Ressaca, respectivamente, de acordo com a Defesa Civil.

O perigo foi tão grande durante o temporal que o órgão emitiu alertas sonoros “severos” nos telefones dos belo-horizontinos próximos aos locais. No aviso, a Defesa Civil alertava que a população evitasse o tráfego nos locais.

No mesmo período, as avenidas Francisco Sá, na Regional Oeste; e Prudente de Moraes, na Centro-Sul, também foram bloqueadas. Os riscos eram do transbordamento dos córregos Dos Pintos e Leitão.

O bloqueio foi anunciado às 11h50, enquanto o desbloqueio foi anunciado por volta das 12h30.

Bairros da capital mineira também registraram intercorrências pelas chuvas. A Rua Luiza Efigênia Silva, no Camargos, Região Noroeste, registrou inundações, enquanto uma árvore caiu nesta manhã na Rua Luiz Carlos Ribeiro, no Bairro Teixeira Dias, na Regional do Barreiro.