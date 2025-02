Minas: carro vira "recheio de sanduiche" em engavetamento

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Sorte. Assim pode ser definido o que aconteceu no acidente entre duas carretas e um carro de passeio, na tarde de sábado, que provocou um engavetamento na BR-365, altura do Bairro Alvorada, em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro.

No local, um carro de passeio virou, literalmente, "recheio de sanduíche", ao ser prensado entre dois caminhões. As três ocupantes, a motorista , de 40 anos, e as passageiras, de 39 e 5 anos, ficaram levemente feridas. As vítimas foram levadas para o Pronto Socorro do Hospital da Universidade Federal de Uberlândia.

Segundo o condutor da carreta, que estava atrás do carro, ele não conseguiu desacelerar a tempo de evitar a batida. O veículo foi arremessado e se chocou na traseira de outra carreta.

Os motoristas das duas carretas nada sofreram. A pista ficou fechada. Foi necessário jogar serragem na pista devido ao vazamento de combustível. A pista foi desinterditada já à noite.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia