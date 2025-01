Passeio de Maria Fumaça entre São João del-Rei e Tiradentes é suspenso

O passeio turístico de Maria Fumaça entre as cidades de São João del-Rei e Tiradentes, na Região dos Campo das Vertentes, está suspenso de maneira preventiva neste fim de semana. A medida foi tomada pela VLI Logística, administradora da rota, devido às fortes chuvas que atingem os dois municípios e provocam a elevação do Rio Elvas, que é próximo à ferrovia.

De acordo com a VLI, na próxima semana será realizada uma nova avaliação técnica para verificar a viabilidade de retomar as viagens. O trajeto entre as duas cidades históricas tem cerca de 12 km de extensão e margeia cursos d'água, entre os quais o Rio das Mortes.

Os passageiros que adquiriram antecipadamente bilhetes para o passeio poderão solicitar a remarcação da viagem, sem custo adicional, ou o reembolso do valor pago. Para isso, é preciso entrar em contato com a Buson, por meio do telefone (11) 2626-9632, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, ou pelo WhatsApp (12) 99645-1386, de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h e aos sábados de 9h às 19h.

Estações e museu seguem abertos

Durante o período de suspensão, ainda segundo a VLI, as Estações de São João del-Rei e de Tiradentes permanecerão abertas à visitação. Ambos os edifícios históricos exibem exposições do Programa Estação de Memórias da VLI, inauguradas para preservar a história da Estrada de Ferro Oeste de Minas (Efom).

Em São João del-Rei as visitas poderão ser feitas de quarta a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 12h. Já em Tiradentes, o funcionamento do Estação de Memórias é de quinta a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos também das 8h às 12h.

A visitação o Museu Ferroviário e à Rotunda, localizados na Estação de São João del-Rei, também está mantida. O museu, que é o maior centro de preservação da história ferroviária do Brasil, foi inaugurado em 28 de agosto de 1981, devido ao centenário da Efom, e reúne peças que foram utilizadas na ferrovia. A visitação é gratuita e pode ser feita de quarta a sábado, das 8h às 17h, exceto aos domingos, quando o horário de funcionamento é das 8h às 12h.

