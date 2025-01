Casas destruídas e inundações: Santa Luzia decreta estado de calamidade

A Prefeitura de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, decretou estado de calamidade pública nesta quinta-feira (30/1) em decorrência das fortes chuvas que atingiram a cidade. Conforme o Executivo municipal, 11 famílias ficaram desabrigadas e foram acolhidas na casa de parentes.

Em nota, a pasta esclareceu que “a Secretaria de Obras segue em fase de estruturação das equipes e contratação de empresas para responder às demandas emergenciais”. “Estão sendo distribuídos alimentos, kits de higiene e limpeza, cestas de frutas, legumes e água mineral. Além disso, o auxílio-moradia será disponibilizado para as famílias que se enquadrarem nos critérios legais”, informou.

Como mostrou o EM, o forte temporal de quarta-feira (29/1) provocou a destruição de cinco casas, o alagamento de ruas e a cheia do córrego entre os bairros Cristina, Palmital e São Cosme, todos localizados no distrito de São Benedito. A água que passa por um canal subiu mais de um metro, transbordou e invadiu vias públicas.

No município choveu 17,4 milímetros entre 15h30 e 16h, conforme informado pela Defesa Civil municipal. Às 16h12, os militares receberam o primeiro chamado. Já o Corpo de Bombeiros comunicou ter recebido 24 pedidos de socorro — nove deles para resgate de pessoas ilhadas.

A Defesa Civil informou que o temporal causou alagamentos e interditou a Avenida Joaquim Rodrigues da Rocha, conhecida como Avenida do Canal, no Bairro São Benedito; a Rua dos Jatobás, no Bairro São Cosme; e a Rua São Geraldo, no Bairro Asteca. As vias já foram liberadas, mas a força da água danificou o asfalto em alguns trechos.

O período chuvoso, que começou em setembro de 2024 e se encerra em março deste ano, já soma 26 mortes no estado e, até esta quinta-feira, deixou 135 cidades em situação de emergência.

