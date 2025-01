Vídeo: chuvas causam alagamentos em Santa Luzia, na Grande BH

As fortes chuvas que atingiram Santa Luzia, na Região Metropolitana, nesta quarta-feira (29/1), causaram alagamentos e bloquearam vias. De acordo com a Defesa Civil do município, pelo menos quatro moradias foram danificadas pela água, mas ainda não há registros de desabrigados. Moradores registraram as inundações em vídeo; assista!

Ainda segundo a Defesa Civil de Santa Luzia, os alagamentos ocorreram na Avenida Joaquim Rodrigues da Rocha (também conhecida como Avenida do Canal), no Bairro São Benedito; na Rua dos Jatobás, no Bairro São Cosme; e na Rua São Geraldo, no Bairro Asteca. As três vias chegaram a ser interditadas, mas já foram liberadas.

Apesar da reabertura para o tráfego, a força da água danificou o asfalto em alguns pontos, exigindo atenção dos motoristas. Equipes da Defesa Civil do município ainda estão nas ruas fazendo levantamentos.

