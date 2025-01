Alagamento em Juiz de Fora deixa pessoas ilhadas em carros

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

As chuvas fortes que atingiram Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais, na noite dessa terça-feira (28), provocaram alagamentos e deslizamentos na cidade. O Corpo de Bombeiros resgatou cinco pessoas que ficaram ilhadas em carros na Rua Benjamim Guimarães, no bairro Democrata, devido ao alagamento completo da via.

De acordo com os bombeiros, uma guarnição foi acionada e resgatou as vítimas em segurança, sem registro de ferimentos. Os carros preto e cinza estavam ocupados com duas pessoas cada. Ao tentarem atravessar, um carro deu pane e parou. Durante o resgate, um carro branco tentou cruzar a pista e o mesmo aconteceu. O carro também teve pane e parou com o motorista que estava sozinho, ficando ilhado.

Outro ponto de alagamento foi próximo ao museu Mariano Procópio, no bairro de mesmo nome. Não houve necessidade de resgate e os bombeiros permaneceram no local monitorando o nível de água, preparados para prestar socorro caso fosse necessário.

Deslizamento

Já na Rua Azul, no bairro Milho Branco, houve o escorregamento de um talude, que atingiu parcialmente os fundos de uma casa. Uma segunda residência, localizada na parte superior do talude, ficou exposta devido ao deslizamento, aumentando o risco estrutural.

A Defesa Civil foi acionada para avaliação da segurança das moradias e os moradores foram orientados a permanecer fora de suas casas até a conclusão da vistoria técnica.