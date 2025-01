Em treinamento, cadela encontra encomenda com maconha nos Correios

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Era um simples treinamento de cães farejadores da Polícia Militar, em Governador Valadares, Minas Gerais. Mas foi nele que uma cadela detectou drogas em caixas e embalagens numa agência dos Correios. Dentro de uma das caixas de papelão havia um balde, um escovão e um cabo, com refil, com um quilo de maconha.

A descoberta foi feita na tarde desta terça-feira (28/1). Era um treinamento, que tem como intuito, aprimorar as habilidades da cadela de faro em caixas e embalagens, bem como, a identificação de objetos ilícitos.

Durante o treinamento, em meio a caixas e embalagens, a cadela sinalizou um alerta específico em uma caixa de papelão que estava lacrada, embalada.

E diante desse alerta, o militar responsável pelo treinamento abriu a caixa, acompanhado da supervisora da agência. Lá dentro, estava o pacote embalado a vácuo, com fitas, dentro de um balde, que faz parte do equipamento.

Com a confirmação de que o conteúdo do pacote era maconha, este foi apreendido e encaminhado para a Polícia Civil, que vai agora atrás do destinatário. A polícia montou guarda na agência, caso apareça o destinatário.

