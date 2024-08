Fechado há 15 anos, o Grande Hotel de Uberaba, no Triângulo Mineiro, será revitalizado e a expectativa é que a sua reabertura aconteça no início de 2025. O imóvel, localizado na região central da cidade e inaugurado em 12 de fevereiro de 1941, foi comprado na última sexta-feira (26/7) pela Rede Havana de Hotéis e vai receber investimento de R$ 45 milhões.





O hotel possuía o cinema de rua Cineteatro Metrópole, que vai ser revitalizado e será transformado em local voltado para receber eventos, exposições, formaturas e celebrações de casamentos.





O imóvel foi construído em apenas 15 meses no estilo Art Decó. Luxuoso e moderno para a época, o empreendimento foi o primeiro edifício erguido no Triângulo Mineiro, com 6.945,93m² de área construída.





Segundo informações divulgadas pelo responsável pelo projeto, o empresário Celso Barbosa de Oliveira Júnior, a Rede Havana de Hóteis está determinada em revitalizar e restaurar todo o hotel com o objetivo de preservar a história e a cultura, oferecendo aos novos hóspedes uma experiência moderna e luxuosa.

"A previsão é que o número de quartos do empreendimento vai subir dos atuais 144 para 180, sendo que a reforma deverá começar de imediato. Na próxima semana começa as obras de reestruturação da rede elétrica, da parte hidráulica e do telhado do prédio", disse Oliveira.





A previsão é a geração de 50 empregos diretos a partir da entrada em operação", complementou.

A Prefeitura de Uberaba informou que ofereceu incentivos fiscais aos investidores, como a isenção do IPTU. O Protocolo de Incentivo foi assinado na última segunda-feira (29/7).





O secretário de Desenvolvimento Econômico (Sedec) de Uberaba, Rui Ramos, acredita que a venda do imóvel gera estímulos a projetos de revitalização no Centro da cidade. "Eu espero que esse novo empreendimento incentive outros empresários para que também voltem seus olhares e investimentos para a região central de Uberaba, que tem imóveis históricos muito bonitos, e áreas para serem revitalizadas", ressalta.





Art Déco

A art déco presente no Grande Hotel de Uberaba surgiu nos anos 1920, na França, tem como significado arte decorativa que forte na decoração, arquitetura, design de interiores, artes plásticas, gráficas e também no cinema.





Caraterísticas do termo Art Decó: