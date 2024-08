Um detento realizou uma conversa de vídeo usando um celular no Presídio de São João del Rei, no Campo das Vertentes, no último domingo (28/7). A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) determinou a abertura de um procedimento interno de investigação e a realização de revistas minuciosas nas celas da unidade.

As investigações foram levantadas após a denúncia de que um dos presos supostamente havia feito uso de um celular para videochamada.

A Sejusp informou que "vários detentos foram ouvidos, e o detento apontado confirmou o uso do aparelho para conversa de vídeo, mas alegou que o aparelho quebrou acidentalmente e foi descartado no lixo".

Ainda de acordo com a Secretaria, mesmo sem a localização do celular, os policiais penais da unidade, com apoio do Grupo de Intervenção Rápida (GIR) e do Grupo de Operações com Cães (GOC), estão vistoriando detalhadamente as celas.

A investigação ainda se encontra em andamento.