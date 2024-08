Na tarde fria desta quarta-feira (31), a fé aquece o coração dos católicos em peregrinação ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, na Serra da Piedade, em Caeté, na Grande BH. O objetivo da romaria e da missa celebrada pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, é comemorar os 64 anos da proclamação de Nossa Senhora da Piedade a padroeira de Minas Gerais e dar início ao jubileu, que irá até 15 de setembro.

Segundo dom Walmor, o santuário é “escola do evangelho”, e, nesse momento, se torna essencial destacar figuras importantes na história do complexo religioso, cultural e paisagístico, a exemplo do cardeal Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, o Cardeal Motta (1890-1982), “que muito se dedicou para que o papa São João XXIII reconhecesse Nossa Senhora da Piedade como Padroeira de Minas Gerais”.

Durante a missa celebrada na ermida do século 18, que guarda a imagem de Nossa Senhora da Piedade, obra do mestre do Barroco mineiro, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1738-1814, dom Walmor afirmou que são muitas as lições que podem ser aprendidas a partir da contemplação da natureza e da espiritualidade mariana. “De modo especial, a Mãe do Senhor muito nos ensina na experiência fundamental de seguir Cristo.”





Missa e romaria dão início ao jubileu da padroeira de Minas Gerais, na Grande BH ARQUIDIOCESE DE BH/DIVULGAÇÃO

História

Nossa Senhora da Piedade foi proclamada Padroeira de Minas Gerais em 31 de julho de 1960, em reconhecimento do papa São João XXIII. O santuário da Padroeira de Minas Gerais, conforme a arquidiocese, recebe peregrinos há mais de 250 anos. Uma tradição que começou no século 18, quando uma jovem, surda-muda, passou a falar e a ouvir, após testemunhar a aparição de Maria – Mãe de Jesus, no alto da Serra.

O relato da jovem se espalhou, iniciando as peregrinações e a história do santuário. No século 20, a devoção a Nossa Senhora da Piedade em Minas levou o Vaticano a reconhecê-la padroeira do estado. A solenidade de consagração de Minas Gerais a sua padroeira foi celebrada em 31 de julho de 1960, com uma grande festa na Praça da Liberdade.

As peregrinações ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade podem ser agendadas pelo link: https://santuarionsdapiedade.org.br/