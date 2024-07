Sandra Laucas (ao centro) em encontro com a bailarina Ana Botafogo e o príncipe Charles, em 1991, durante recepção do British Council, no Rio de Janeiro

Família e amigos de Sandra Laucas estarão reunidos nesta quinta-feira (25/7), às 19h, na igreja do Padre Eustáquio, para a missa de sétimo dia da educadora e empresária que morreu na semana passada, aos 82 anos, deixando saudade e um legado para a educação. "Ela marcou a história do ensino de inglês e da cultura da Inglaterra em Belo Horizonte e no Brasil, tornando-se referência nacional e internacional neste campo. Com seu espírito empreendedor e visão inovadora, recuperou a Cultura Inglesa e a transformou em polo cultural e de formação, muito além de uma escola de idiomas", afirma Ana Lúcia Gazzola, reitora da UFMG de 2002 a 2006 e secretária de Educação de Minas Gerais de 2011 a 2014. "Mestra em estabelecer parcerias e fomentar novas iniciativas, Sandra contribuiu para formar gerações de mineiros, inclusive seus filhos Giuliano e Olavo, que dão continuidade a esse trabalho. Sua generosidade impactou todos nós que convivemos e aprendemos com ela. Uma grande educadora, uma pessoa que transformou seu mundo", completa.



• INDEPENDENTE

Nora de Sandra, Tatiana Laucas conta que quando a conheceu teve certeza de que ela era diferente e especial. "Mulher independente e bem-sucedida, morava com dois filhos homens. Ao mesmo tempo que era mãe presente, extremamente caprichosa com a casa e adorava cozinhar, cuidava de uma empresa com dezenas de filiais e centenas de funcionários", conta. "Como boa descendente de italianos, a mesa era o grande acontecimento. A primeira vez que fui à casa dela, Sandra estava na cozinha preparando rocoto relleno com ingredientes que havia trazido da última viagem ao Peru. Eu, que detestava pimentões e pratos apimentados, fui convencida por ela de que aquilo era a melhor coisa do mundo. E era mesmo."



• INSPIRAÇÃO

O entusiasmo pela vida, segundo Tatiana, era o maior charme de Sandra Laucas. "Ela sempre tirava o melhor de tudo. Ao mesmo tempo em que era uma pessoa extremamente realista e pragmática, nunca via o lado ruim das coisas. Sempre achava uma solução inusitada, e o problema acabava

virando oportunidade. Ela era generosa como ninguém e pensava mais em dar do que receber". A nora lembra que Sandra não desacelerou nem quando descobriu um câncer no timo, em 2001. "Enfrentou com extrema coragem e otimismo o câncer raro e pouco conhecido numa época em que a informação não era tão acessível quanto hoje em dia." Em 2005, nasceu a “vovó Sandrinha”, com a chegada da primeira neta. "Sua generosidade e alegria de viver só aumentaram. Ela não escondia a vontade de pajear e mimar os netos, sempre inventando programas com eles e viagens, trazendo presentes. Era tão presente que Maria Clara deu os primeiros passos com a vovó”, diz Tatiana.

• REFERÊNCIA

O empresário Rodrigo Ferraz conheceu Sandra há mais de 25 anos. Por isso, reitera a importância dela como empresária empreendedora, que sempre colocou a mão na massa. Talento e qualidades que fizeram dela referência não só em Belo Horizonte como em todo o Brasil. Mas o que mais chama a atenção de Rodrigo é a característica que, segundo ele, fez dela uma grande mulher. "Sandra foi uma grande mãe por ter criado os filhos Giuliano e Olavo muito bem. E eles dão continuidade a história dela. Na minha opinião, você deixar a família no bom caminho é o que vale. Dona Sandra foi

referência como mãe."

• COMPETÊNCIA

Sandra começou a trabalhar muito nova. Aos 13 anos, lembra uma de suas irmãs, Litany Pires Ribeiro, começou a estudar e trabalhar como assistente na secretaria da Cultura Inglesa. Distinguiu-se nos estudos de inglês e passou a trabalhar no British Consulate até se tornar professora. Conseguiu que o diretor da Cultura Inglesa abrisse uma filial na Avenida Carandaí. “Com o trabalho incessante da Sandra – a mobília da recepção ela trouxe da sala de sua própria casa –, o sucesso foi tão grande que a filial acabou também oferecendo cursos para adultos. Com isso, a Sandra, que era uma simples funcionária, conseguiu alavancar a receita da Cultura. A trajetória de conquistas dela começa aí. Acho que, lá no céu, ela deve estar programando alguma coisa, porque parada é que não vai ficar", diz Litany



• DEDICAÇÃO

As amigas não poupam elogios e enfatizam o reconhecimento internacional da educadora. "Prestigiada junto à Grã-Bretanha – Sandra era Member of the British Empire –, exercia liderança firme entre os colegas e via no ensino uma forma de divulgação dos valores humanitários e da convivência pacífica entre os povos", recorda Maria Eugênia Dias. Maria Eugênia Curi se gaba por ter trabalhado durante 23 anos com Sandra. "Com sua partida, o mundo ficou mais triste, menos generoso, colorido e compassivo. Foi-se um exemplo de luta, determinação, resiliência e humildade. Despeço-me desta vitoriosa, que tanto merece descansar, com uma citação à altura: 'Now cracks a noble heart. Good night sweet 'friend’, may flights of angels sing thee to thy rest!’, declara, citando um trecho de “Hamlet”,

de William Shakespeare.