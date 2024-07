Seis anos depois de sua última apresentação na capital mineira, o espetáculo "Urgente", da Luna Lunera e do Areas Coletivo, volta à cena para três sessões, em 9, 10 e 11 de agosto, no Teatro Marília. A montagem estreou no Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte (CCBB BH) em 2016, realizando temporadas nos CCBBs do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Oito anos após a estreia, o texto da Luna Lunera e do Areas Coletivo permanece extremamente atual ao falar sobre um mundo em que as pessoas fazem coisas demais e se ocupam demais, mas estão sempre esperando o momento certo para viverem de fato.

PRATA E BRONZE

A medalhista olímpica Lucimar Moura será a madrinha da segunda etapa do Circuito de Corridas Caixa/Brazil Run Series 2024, marcada para domingo (21/7), na Praça Nova Pampulha. A atleta conquistou medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim (2008), na prova do revezamento 4x100m livres, e medalha de prata no Pan de Winnipeg (1999), nos 200m.



CINE GASTRÔ

Nem só de cinema vive a segunda edição do Cine Lapinhô, que acontece de 14 a 18 de agosto, em Lapinha da Serra, distrito de Santana do Riacho, a 140km de BH. O tempero do evento fica por conta do Cine Gastrô, que começa hoje (17/7) e segue até o último dia do festival, apresentando pratos criados por quatro restaurantes da cidade, inspirados em filmes nacionais. A criatividade andou solta. “Vidas secas” (Nelson Pereira dos Santos, 1963) foi a inspiração do Bistrô Lapinha, que fez o Suado fubá; a Cantina Baianera criou o Afeto cremoso milho, inspirado em "Aquarius" (Kleber Mendonça Filho, 2016); Comezim, prato inspirado em “Marte Um” (Gabriel Martins, 2022), é a aposta do Casulo Risoteria e Gelateria; o mesmo filme inspirou o restaurante Feito na Lapinha, que elaborou o Toucinho de cinema. Os vencedores serão anunciados na cerimônia de encerramento do Cine Lapinhô e receberão o troféu Cine Gastrô.

AUTOBIOGRAFIA

José Francisco Filho marcou para 25 de julho o lançamento da autobiografia "Pelé do Vôlei – Superação no esporte e na vida”, na cafeteria do Centro Cultural Unimed-BH Minas, das 19h às 21h. Em

98 páginas, ele conta como venceu a pobreza, a violência doméstica e os preconceitos – social e racial – para ser referência no vôlei na década de 1980. Renan Dal Zotto, Helder Zech Coelho, Henrique Bassi, Elberto Furtado, Hilma Caldeira e Cristina Pirv, entre outros atletas, participam com depoimentos sobre José Francisco. A produção editorial é da jornalista Cláudia Leal.

JULINA

O arraiá da Lagoa dos Ingleses foi uma das últimas festas típicas da temporada. A noite, no

Minas Náutico, foi animada pelo forró das bandas Os Quatro e Diego Nandes Trio.

Para fechar a noite, show de Leoni.



QUILOMBO

Alunos do Colégio Sagrado Coração de Jesus, de Belo Horizonte, e do Colégio Stella Matutina, de Juiz de Fora, retornaram do município de Eldorado, em São Paulo, onde conviveram por três dias com a realidade da comunidade quilombola. Os estudantes ajudaram nas tarefas do dia a dia, como o cultivo de banana e de mandioca, produtos que geram renda para os moradores do quilombo. Colaboraram também, entre outras tarefas, com a manutenção de viveiros de plantas nativas que ajudam no reflorestamento. O projeto reuniu ainda alunos das primeiras séries do ensino médio do Colégio Espírito Santo (SP), Colégio Imaculado Coração de Maria (RJ), Colégio Espírito Santo (Canoas/RS), Colégio Sant’Ana (Ponta Grossa/PR), Colégio Santos Anjos (Porto União/SC) e Colégio Santa Maria (Cascavel/PR), além de escolas da Rede de Educação Missionárias Servas do Espírito Santo.