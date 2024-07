Está confirmada para o próximo fim de semana uma das etapas do festival Tudo é Jazz em Belo Horizonte. O evento homenageará Ray Charles e Pixinguinha com shows de sexta-feira (19/7) a domingo (21/7), no Beco do Drummond, na lateral do MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal (Praça da Liberdade).

Já a exposição “Ray Pixinguinha” será aberta hoje (16/7) e ficará em cartaz até 28 de julho, reunindo desenhos do estilista Ronaldo Fraga, que também assina a direção artística.



A curadoria do festival é do pianista, compositor e arranjador Gustavo Figueiredo. A direção-geral é do produtor cultural Rud Carvalho, da New View Entretenimento e Comunicação.





No tributo a Pixinguinha, o destaque vai para o percussionista Tulio Araujo, conhecido pela forma singular de tocar pandeiro, acompanhado por Evan Megaro (piano), Rafael de Sousa (baixo acústico), Bruno Teixeira (flauta) e Bernardo Fabris (sax alto). No tributo a Ray Charles, a banda Happy Feet, com Thaís Moreira (vocal), Marcelo Costa (trompete e voz), Fred Natalino (piano), Yan Vasconcellos (contrabaixo) e Bo Hilbert (bateria).

A programação conta ainda com o contrabaixista, arranjador e compositor Ney Conceição, que já trabalhou com Bezerra da Silva; o duo Thamiris Cunha e Bia Nascimento; o percussionista e baterista Eduardo Cubano e seu Trio Latin Jazz; e o trompetista Marco Lima. Mas o grande destaque deve ficar com Chrystian Félix, de 16 anos, autodidata em piano, flauta doce, bateria, baixo e guitarra, na abertura do festival.

COLETIVO

Dez autores – nove mineiros e um paulista – estarão unidos na primeira edição do “Lançamento coletivo da Academia Mineira de Letras”. O encontro, em 20 de julho, das 10h às 13h, vai reunir Margareth Santana (“Meus tempos de criança”), Guilherme Leite (“Vida de livreiro”), Lúcio Adolfo (“A gripe”), Eduardo Lucas Andrade (“É impossível você morrer antes de mim”), Brunno D’Almas (“O homem da chuva”), Rafael Sette Câmara (“Dos que vão morrer, aos mortos”), João Victor de Melo (“O enigma da rosa”), Fernando Raine (“Sociedade contemporânea: entre o prazer e a angústia”), Ana Chiarini (“Só & Companhia”) e Seu João Xavier (“O homem de calcinha”).

Serafim Jardim, presidente da Casa Kubitschek, Paulo Rogério Lage, Jonas Bloch, Cristiano Ayres e Eduardo Azeredo em Ouro Preto Neno Viana/ASCOM OP/Divulgação

“SINFONIA DA ALVORADA”

Foi um sucesso a apresentação de "Brasília – Sinfonia da Alvorada", sábado (13/7), na Casa da Ópera de Ouro Preto. O espetáculo, que marcou a abertura do 3º Festival Arte & Movimento da Escola Saramenha de Artes e Ofícios, foi ovacionado pelo público que lotou o espaço. A sinfonia foi dirigida por Paulo Rogério Lage, com Cristiano Ayres Figueiredo na produção e narração de Jonas Bloch, interpretando texto de Vinicius de Moraes. A peça composta por Tom Jobim foi executada por músicos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.

“DEFAUNAÇÃO”

Ney Matogrosso, Zahy Tentehar, Frejat, Letrux e Mahmundi estão juntos na canção “Defaunação”, idealizada pela ONG Proteção Animal Mundial. O single estará disponível amanhã (17/7), Dia da Proteção às Florestas, nas plataformas de streaming. Somente em 2023, o desmatamento na Amazônia Legal, cerrado e Pantanal alcançou 21 mil km2 – equivalente a quase 64 vezes a área de Belo Horizonte –, segundo dados do Prodes 2023, programa desenvolvido e operado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).