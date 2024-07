O fim de semana foi movimentado na Galeria Lemos de Sá, com o encontro que marcou a abertura da exposição “Aquarelas recentes, 2024”, do artista José Alberto Nemer, com obras inéditas produzidas especialmente para a mostra. O público pode conhecer os 10 trabalhos, de tamanhos variados, a partir desta segunda (15/7).

“AERIS COR”

O artista plástico Marco Caetano abre na quinta-feira (18/7) a exposição "Aeris cor", no Centro Cultural UFMG. Com curadoria do professor Fabrício Fernandino, a mostra, que tem entrada gratuita, integra o projeto Escultura no Centro, que destaca os trabalhos tridimensionais desenvolvidos por alunos do curso de Artes Visuais com habilitação em Escultura da Escola de Belas Artes da UFMG.

A escultura foi produzida com a técnica tradicional para moldagem do cobre, bem como a soldagem. Parafusos e rebites foram empregados em sua montagem. Criada como obra escultura-quadro

(ou um quadro tridimensional), ela pode ser fixada em parede, suspensa por cabos ou ainda fixada sobre um suporte.



PROCESSO CRIATIVO

Durante o processo de criação da obra, Marco, que sempre teve interesse no estudo da anatomia humana, mergulhou em pesquisas, incluindo consultas a imagens do órgão. Um dos resultados foi a definição do material para criação da obra: cobre como metal maleável, aço carbono como metal mais rígido para o suporte, chapas em aço carbono e resina asfáltica com gravação em ácido nítrico.

Segundo Marco Caetano, mineiro de Unaí, “a escultura nasceu de algo que é recorrente em minha mente: o que somos, o que possuímos por dentro, o que nos ocupa anatomicamente”. Farmacêutico, graduando em Artes Visuais na UFMG e, atualmente, atuando como perito criminal na Polícia Civil de Minas Gerais, Marco considera o coração fascinante. "Algo que possui seu próprio compasso, seu ritmo, sua frequência, todo o tempo e o tempo todo!"



PARA A CRIANÇADA

Depois de passar por Barbacena, Itabirito, Divinópolis e Pompéu, o Circuito Cresça Brincando chega a Belo Horizonte. Em sua terceira edição, o projeto que leva brincadeiras, oficinas e apresentações artísticas gratuitas a espaços públicos será realizado entre os meses de agosto e outubro, com produção da Estação Criativa.

THE JOSHUA TREE

Os 30 anos de lançamento de um dos discos preferidos pelos fãs do U2 serão comemorados com apresentação do show U2 Latin American Tribute, na sexta-feira (19/7), no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Fundado há 24 anos, o tributo é reconhecido por sua fidelidade sonora.