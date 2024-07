Em uma das salas da galeria térreo do CCBB-BH, onde está montada a mostra “Mundo Zira – Ziraldo interativo”, Maria Flor, de 6 anos, e Ana Luz, de 4 anos, pulavam de um lado para o outro sobre círculos como se estivessem brincando de amarelinha. Tal qual o Menino Maluquinho fazia jogando bola, as irmãs caíam de frente, de lado, de pernas para o ar. Pareciam voar.



Era o primeiro contato delas com a obra do cartunista, chargista, pintor, escritor, dramaturgo, cartazista, caricaturista, poeta, cronista, desenhista, apresentador, humorista, advogado e jornalista de Caratinga, morto no último 6 de abril.



“A Maria Flor já tinha ouvido falar do Ziraldo na escola por estar na idade em que professores leem algumas histórias e ensinam sobre ele. Mas a Ana Luz não o conhecia. É a primeira vez que tem contato com as histórias e os personagens”, diz a mãe das meninas, a enfermeira Deisiana de Sá.

Maria Flor e Ana Luz não pararam de pular na galeria do térreo do CCBB-BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press



Se as meninas gostaram ou não, é difícil afirmar, pois, entretidas com a mostra, elas não deram a menor bola para a reportagem. Deisiana, por sua vez, gostou da experiência deste domingo (7/7). Para ela, que nunca viu os personagens de Ziraldo fora das páginas de livros e gibis, foi “maravilhoso” encontrá-los de maneira interativa.



“Assisti ao 'Menino Maluquinho', mas ali era o ator. Nunca cheguei a ver os desenhos feitos para os quadrinhos se mexendo ou de maneira interativa”, disse, referindo-se ao filme de 1995 do mineiro Helvécio Ratton.

Em cartaz desde 26 de junho, “Mundo Zira – Ziraldo interativo” atraiu 250 mil pessoas em Brasília e no Rio de Janeiro. Em BH, segundo a assessoria da mostra, cerca de 12 mil pessoas foram conferir a exposição só na primeira semana. Nesta segunda-feira (8/7), as portas do CCBB-BH estarão abertas para quem quiser curtir o trbalho de Ziraldo.



Tablets





A exposição tem início na parte externa do CCBB, na Praça da Liberdade, com o boneco enorme do Menino Maluquinho. Na primeira sala do térreo, a telona exibe personagens de Ziraldo. Em frente, tablets estão disponíveis para que o visitante possa colorir digitalmente os desenhos, referência ao livro “Flicts”. Na seção “Menino Maluquinho”, o visitante pode mudar cabeça, tronco e membros do personagem, criando híbridos.

Na segunda sala está “O Menino Quadradinho”, HQ de 1989 sobre o garoto que vive dentro de quadrinhos. Há paredes pintadas como se fossem HQs e onomatopeias espalhadas por todos os lados. Se a pessoa pisar forte no chão, escutará um sonoro “BOOM”.



No ambiente seguinte, o visitante contracena com personagens de Ziraldo. Para isso, basta se posicionar em frente à câmera. Por fim, a Turma do Pererê brinca de pique-esconde entre as árvores da Mata do Fundão (telas interativas ao longo das paredes) com o visitante, que precisa apenas tocar neles para “pegá-los”.

Educadores de João Monlevade trouxeram os filhos para a exposição sobre Ziraldo em Belo Horizonte Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press



A pedagoga Maria Leal veio de João Monlevade com sete educadores para conhecer métodos didáticos que possam ser passados aos alunos.



“Viemos em busca de conhecimento para aplicar na creche onde a gente trabalha. É como se fosse uma formação continuada”, explicou Leal. Os educadores levaram os filhos, que brincavam de pique-esconde com a Turma do Pererê.

Panela



Outro entusiasmado era Miguel, de 7 anos, que foi ao CCBB vestido de Menino Maluquinho, com panela na cabeça e tudo. “Ele sempre acompanhou as histórias do Menino Maluquinho. Assistiu ao filme várias vezes comigo. É super fã”, contou a engenheira civil Lêda Lima, mãe de Miguel.



Ela também levou o caçula Henry, de 5 meses, ao CCBB-BH. “É outro que ficou fascinado. Ele estava dentro do carrinho com os olhos vidrados nas imagens e desenhos, tentando pegar as luzes”, revelou Lêda Lima.

“MUNDO ZIRA – ZIRALDO INTERATIVO”



Até 9 de setembro, no CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). De quarta a segunda-feira, das 10h às 22h. Entrada franca, com retirada de ingressos no site ccbb.com.br/bh e na bilheteria.

Às quartas, novos bilhetes são disponibilizados para a semana seguinte. O visitante escolhe data e horário. Menores de 5 anos não precisam de ingresso. Informações: (31) 3431-9400.