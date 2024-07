Ócio é uma palavra que parece não existir no vocabulário do Titãs. Em 2021, Tony Bellotto, Branco Mello e Sérgio Britto rodaram o Brasil com a turnê do recém-lançado “Titãs Trio acústico”, que apresentava estética mais intimista e romântica depois da pedrada “Doze flores amarelas – A ópera-rock” (2018).



Em 2022, a banda lançou o LP de inéditas “Olho furta-cor”. Em 2023, a bem-sucedida turnê “Titãs encontro – Todos ao mesmo tempo agora”, em comemoração aos 40 anos da banda, reuniu integrantes da formação original. O projeto inicial de 10 apresentações passou para 47, chegando aos EUA e a Portugal.



Mal terminada a turnê – o último show foi em março deste ano, no Lollapalooza – Tony, Branco e Sérgio voltaram ao estúdio para gravar “Microfonado”, que chega agora às plataformas digitais.





Concebido em formato audiovisual – o que não impede de ser apenas “escutado” –, “Microfonado” traz nove releituras de clássicos do grupo e de canções mais recentes, além de comentários dos músicos a respeito do contexto em que cada música foi composta.



Com produção de Rick Bonadio, o projeto prioriza a linha melódica e os arranjos. Faixas conhecidas ganharam nova roupagem. Caso de “Sonífera ilha”, “Marvin”, “A melhor banda de todos os tempos da última semana”, “Porque eu sei que é amor” e “Cabeça dinossauro”.



Ney Matogrosso, Lenine, Preta Gil, Bruna Magalhães, Cyz Mendes, Major RD e Vitor Kley participaram do projeto.



“Quando surgimos, éramos jovens. Fazíamos um som pesado, uma coisa ligada ao público jovem. Mas desde o ‘Acústico MTV’ (1997), a gente vem percebendo que nosso repertório ganhou abrangência maior, dialogando com novas gerações”, diz Tony Bellotto.

A turnê ‘Encontro’ deixou isso muito claro. “Víamos várias pessoas indo aos shows com os filhos e até netos, todos fãs da banda. Então, na hora de escolher os convidados do ‘Microfonado’, a gente pensou muito nessa ideia de tentar fazer uma coisa abrangente, com convidados de uma geração mais jovem, que se comunica com os jovens, sem deixar de trazer artistas da nossa idade ou até mais velhos do que a gente”, comenta.

Câncer e superação



Preta Gil, amiga de longa data do trio, divide os vocais com Branco Mello em “Como é bom ser simples”. A escolha não foi ao acaso. No início de 2023, ela anunciou ter câncer no intestino. No final do mesmo ano, depois de se submeter a tratamento, estava curada.



Em 2018, Branco Mello recebeu o diagnóstico de câncer na laringe; em outubro de 2023, foi operado para remover um tumor na língua. Mesmo com a voz afetada, segue cantando.



“Os dois passaram por momentos muito difíceis e deram a volta por cima”, afirma Tony. “Por isso, tivemos a ideia de colocá-los juntos para cantar. Justamente para passar mensagem positiva, de superação. Mostrar que é possível enfrentar as dificuldades e vencer”.



Tony Bellotto também solta a voz em “Microfonado”, algo que vinha fazendo nos shows dos Titãs desde 2019. O cantor gravou “Sonífera ilha”, “Apocalipse só” (em duo com Ney Matogrosso) e “Um mundo” (com participação de Cyz Mendes).



“Microfonado” chega em momento oportuno, explica Tony. “Muita gente achou que ‘Encontro’ marcaria o fim da banda, mas não é nada disso. Foi uma turnê comemorativa, com data para acabar. Então, a gente tinha de chegar com um trabalho forte para mostrar que Titãs segue com nós três. E segue fazendo coisas diferentes e criativas”, ressalta.



Haja coisas diferentes! O grupo, atualmente, faz dois shows: “Microfonado”, que vai passar por teatros do Brasil a partir do segundo semestre, e uma espécie de “Microfonado eletrônico”, planejado para festivais.



Prime Rock

A banda traz “Microfonado eletrônico” ao Prime Rock, em Belo Horizonte, no próximo sábado (13/6). “O ‘Microfonado’ é mais intimista e acústico. Ele pede um contexto diferente de apresentações em festivais. Mas, claro, vamos tocar as músicas dele no ‘Microfonado eletrônico’. Porque, no final, é praticamente tudo a mesma coisa”, diz Tony.



Além dos shows, o trio segue com trabalhos individuais. Branco faz trilhas sonoras de filmes, Sérgio está prestes a soltar disco solo e Tony lança o romance policial “Vento em setembro”, na quarta-feira (10/7), pela Companhia das Letras.

“Depois de uma turnê bem-sucedida como ‘Encontro’, seria natural que cada um de nós parasse para descansar. Mas estamos fazendo o contrário. Cada um está com seu projeto e ainda trabalhamos em coisas dos Titãs para lançar em breve”, diz Bellotto.

“MICROFONADO”



Projeto audiovisual dos Titãs, com 9 faixas. Convidados: Ney Matogrosso, Lenine, Preta Gil, Bruna Magalhães, Cyz Mendes, Major RD e Vitor Kley. Disponível nas plataformas digitais.



TITÃS EM BH



Prime Rock Brasil. Sábado (13/7), no Mineirão. Abertura dos portões: 11h. Com Titãs, Os Paralamas do Sucesso, Dado Villa-Lobos & Marcelo Bonfá, Humberto Gessinger, Blitz, Nando Reis e Ira! Pista: R$ 420 (inteira) e R$ 210 (meia). Camarote: R$ 980 e R$ 490. Lounge: R$ 1.660 e R$ 830. À venda na plataforma Blue Ticket.