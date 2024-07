Comemorando 15 anos de seu alter ego, o enigmático personagem Washington Del Buffalo, o cantor e compositor Landau lança no streaming “Especial TV” e um EP com cinco faixas autorais, projeto intitulado “Washington Del Buffalo – Born in Gaspar Lopez”. As gravações ocorreram no Jerônimo Bar, em Alfenas, cidade natal do artista, no Sul de Minas.



Responsável pela trilha sonora de “Lata velha”, quadro do programa dSe Luciano Huck (Globo), o mineiro compôs, em 2009, música de apresentação da série “Bones”, exibida pelo SBT/Alterosa. Criou Del Buffalo porque achou que, legalmente, não poderia vincular o nome artístico Landau às duas emissoras.



O alter ego dele se inspira no filme “Buffalo 66” e no ator Denzel Washington, de quem é fã.



A sonoridade do personagem é “meio heavy metal, à la Metallica”, conta Landau, dizendo que o alter ego tem família e trama próprias. “Havia acabado de fazer minha primeira turnê internacional no México, onde conheci bandas ‘massa’ e quis trazer esse universo para minha carreira. Em 2009, lancei o disco 'Washington Del Buffalo’”, relembra.



O personagem é um forasteiro que viaja pelo mundo. “É uma maneira de falar de onde venho, cito muito o Sul de Minas nas minhas músicas. Não podemos esquecer as raízes”, comenta. Detalhe: Gaspar Lopes é bairro de Alfenas. No projeto, Landau, que é irmão de Rogério Flausino e Sideral, está acompanhado por Lerisson Wood (bateria) e Jussa Ferreira (baixo e vocais).