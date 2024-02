Passando por temas como casamento, sexualidade feminina e a vida após os 40, o stand-up “Rock + Humor”, com a atriz e comediante Gabi Roncatti e o cantor Landau, chega à terceira temporada. “Garantimos muitas surpresas e alegria”, promete ela. A dupla se apresentará neste domingo (25/2), às 20h, no Teatro Estação BH, com entrada franca.

Gabi e Landau estão juntos – não só nos palcos – há mais de uma década. A ideia de unir talentos surgiu durante viagem à Bahia. Antes de se apresentar em um bar, o cantor assistiu a um especial de comédia e pensou como seria interessante juntar música e humor no mesmo espetáculo.

“Tinha certeza de que daria certo. Agora estamos há mais de 10 anos rodando o Brasil. É uma felicidade imensa levar muito rock and roll e humor para tantos lugares”, revela Landau.



Preconceito machista

No stand-up, Gabi aborda sexualidade feminina, vida doméstica e as vivências da mulher com o passar dos anos. Conta que a profissão de humorista representou um desafio para ela.

“Sofri muito preconceito. Já me falaram que se eu abrisse shows de homens, não conseguiria 'aquecer' a plateia. Isso me abalou, mas hoje não abala mais. A mulher pode, sim, ser engraçadíssima falando sobre qualquer assunto. Temos grandes humoristas brasileiras para provar isso”, defende Gabi.

Em BH, o casal de “Rock + Humor” receberá dois convidados: a humorista Val Monteiro e o músico Igor Boechat.

A produção do espetáculo é assinada por Camila Vessoni, com roteiro e direção artística de Gabi Roncatti. Landau, que é irmão dos cantores Rogério Flausino, do Jota Quest, e Wilson Sideral, cuidou da coordenação musical.



“ROCK + HUMOR”



Stand-up com Gabi Roncatti e Landau. Neste domingo (25/2), às 20h, no Teatro Estação BH (Avenida Cristiano Machado 11.833, Vila Cloris). Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla. Classificação etária: 16 anos.

OUTROS ESPETÁCULOS



>>> Mães & filhos

Estrelada por Samara Felippo e Carolinie Figueiredo, a peça “Mulheres que nascem com os filhos” aborda a revolução no mundo feminino após a maternidade. A direção é de Rita Elmôr. O espetáculo ficará em cartaz só neste sábado (24/2), às 20h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Há ingressos para as plateias 2 (R$ 90, inteira; R$ 45 meia) e 3 (R$ 70, inteira; R$ 35, meia), à venda na plataforma Sympla.



>>> Madame Blavatsky

O drama “Helena Blavatsky: A voz do silêncio”, com Beth Zalcman , aborda as ideias da ucraniana conhecida como Madame Blavatsky (1831-1891), que difundiu mundialmente a teosofia. Escrito por Lúcia Helena Galvão e dirigido por Luiz Antônio Rocha, o monólogo fica em cartaz nesta sexta (23/2) e sábado (24/2), às 20h, e domingo (25/2), às 18h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, 7º andar, Centro). Ingressos custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), à venda na plataforma Sympla.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria