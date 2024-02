Vale para todos os dias – até a próxima quarta-feira (28/2) – e todas as sessões, nas salas participantes. A Semana do Cinema tem ingressos ao preço único de R$ 12, um convite ao espectador para assistir aos lançamentos mais recentes ou fazer uma repescagem de títulos que já estrearam há algum tempo, mas que ainda não foram vistos.

Entre os filmes em cartaz, há diversos concorrentes ao Oscar, como “Pobres criaturas”, “Zona de interesse”, “Anatomia de uma queda”, “A cor púrpura”, “Vidas passadas” e “Dias perfeitos”.

Durante a campanha, o público de Belo Horizonte ainda poderá assistir a longas como “Bob Marley: One love”, “Madame Teia”, “Masha e o urso: Diversão em dobro”, “Todos menos você”, “Nosso lar 2: Os mensageiros”, “Garra de ferro”, “Demon slayer: Hashira training”, “Wish: O poder dos desejos”, “Minha irmã e eu”, “Baghead: A bruxa dos mortos”, “Zona de risco”, “Aquaman 2” e “Dias perfeitos”, além de “Ferrari” e “O menino e a garça” (indicado à estatueta de melhor animação), que acabaram de estrear.



A promoção se estende aos combos com pipoca e refrigerante, cujo valor fica abaixo do regularmente quebrado. De caráter nacional, ela envolve 3,2 mil salas de cinema no país, que conta com um total de 3,5 mil salas atualmente.

"A gente começou essa campanha em 2022, no período de retomada pós-pandemia, e foi um sucesso tão grande que, em menos de dois anos, já estamos chegando à quarta edição”, afirma Lúcio Otoni, presidente da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec). Segundo ele, já está sendo avaliada a realização de uma próxima edição ainda neste ano. O executivo comenta que a primeira Semana do Cinema levou 3 milhões de pessoas às salas de exibição e a última totalizou um público de 3,3 milhões.



DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO

O fluxo de espectadores durante a campanha aumenta 300% em relação a uma semana normal, fora do período de férias, conforme ele aponta. “É um número muito bom. O trunfo é a democratização do acesso às salas, com uma programação bem diversificada, o que atende a diversos tipos de público, de todas as faixas etárias”, diz. Ele ressalta a variedade de gêneros dos títulos em cartaz, com terror, musical, comédia, romance, drama, filmes brasileiros, blockbusters e infanto juvenil, entre outros.



Otoni considera que uma grande sacada desta quarta edição é o período em que é realizada, às vésperas do Oscar, justamente quando boa parte do público quer assistir aos filmes indicados na premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que fará a entrega das estatuetas no próximo dia 10 de março.

A campanha é realizada pela Feneec, em parceria com a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex). São, portanto, os cinemas de shopping os integrantes da promoção, que não compreende as chamadas salas de rua, como o UNA Cine Belas Artes e o Centro Cultural Unimed-BH Minas.

Um dos objetivos é reaquecer a frequência às salas de cinema, que foram fortemente impactadas pelo período de confinamento durante a pandemia e cuja recuperação se dá de modo mais lento que outros setores do entretenimento, como o de shows.



"As edições anteriores da Semana do Cinema trouxeram um aumento significativo de público e renda para as salas de cinema e, consequentemente, para todos os envolvidos na campanha. O objetivo é que todos ganhem com essa iniciativa, que segue uma tendência mundial de promover a magia da experiência cinematográfica”, afirma o presidente da Feneec.

Expectativa de público

Ele diz que a expectativa da Federação é de um crescimento de público em torno de 10% em relação à última Semana do Cinema, realizada no ano passado. Isso se justifica, conforme aponta, em função da programação diversificada, da proximidade do Oscar e também pelo fato de ser realizada no período pós-carnaval, quando, acredita, as pessoas estão em busca de um entretenimento mais tranquilo. “Elas vão ao cinema para ver bons filmes, e essa programação equilibrada é um atrativo”, destaca.

De acordo com Otoni, a federação “orientou as exibidoras para que consigam oferecer filmes nacionais. Eles ocuparam mais de 60% das salas nos dois primeiros meses deste ano”. Ele observa que “não temos nenhuma estreia brasileira no momento, mas os que ainda estão em cartaz também pegam carona no sucesso da campanha. Filmes como 'Minha irmã e eu' e 'Nosso lar 2: Os mensageiros', que estão sendo exibidos já há sete ou oito semanas, ganham uma sobrevida agora, para quem ainda não teve a oportunidade de assistir”.



ONDE E O QUE VER

Confira os cinemas participantes da promoção em Belo Horizonte e Contagem e os títulos em cartaz

CINEMARK PÁTIO SAVASSI

"Anatomia de uma queda"

"Baghead: a bruxa dos mortos"

"Bob Marley: one love"

"Demon slayer: Hashira training"

"Ferrari"

"Madame Teia"

"Masha e o urso: diversão em dobro"

"Minha irmã e eu"

"Nosso lar 2: os mensageiros"

"O menino e a garça"

"Patos"

"Pobres criaturas"

"Todos menos você"

"Wonka"

"Zona de interesse"

CINEMARK BH SHOPPING

"Aquaman 2: o reino perdido"

"Argylle: o superespião"

"Baghead: a bruxa dos mortos"

"Bob Marley: one love"

"Demon slayer: Hashira traingin"

"Ferrari"

"Madame Teia"

"Masha e o urso: diversão em dobro"

"Minha irmã e eu"

"Nosso lar 2: os mensageiros"

"O menino e a garça"

"Patos"

"Pobres criaturas"

"Todos menos você"

"Wish: o poder dos desejos"

"Wonka"

CINEMARK DIAMOND MALL

"A cor púrpura"

"Bob Marley: one love"

"Ferrari"

"Madame Teia"

"Masha e o urso: diversão em dobro"

"Nosso lar 2: os mensageiros"

"Pobres criaturas"

"Todos menos você"

"Wonka"

"Zona de risco"

CINEART BOULEVARD SHOPPING

"Bob Marley: one love"

"Demon slayer: Hashira traingin"

"Ferrari"

"Madame Teia"

"Masha e o urso: diversão em dobro"

"Nosso lar 2: os mensageiros"

"O jogo da morte"

"O menino e a garça"

"Pobres criaturas"

"Todos menos você"

"Wish: o poder dos desejos"

CINEART PONTEIO

"Bob Marley: one love"

"Dias perfeitos"

"Ferrari"

"Madame Teia"

"Pobres criaturas"

"Todos menos você"

"Vidas passadas"

"Zona de interesse"

CINEART ITAÚ POWER SHOPPING

"Baghead: a bruxa dos mortos"

"Bob Marley: one love"

"Demon slayer: Hashira traingin"

"Ferrari"

"Madame Teia"

"Masha e o urso: diversão em dobro"

"Minha irmã e eu"

"Nosso lar 2: os mensageiros"

"O jogo da morte"

"Todos menos você"

"Wish: o poder dos desejos"

CINEART MINAS SHOPPING

"Baghead: a bruxa dos mortos"

"Bob Marley: one love"

"Demon slayer: Hashira traingin"

"Ferrari"

"Madame Teia"

"Masha e o urso: diversão em dobro"

"Minha irmã e eu"

"Nosso lar 2: os mensageiros"

"O jogo da morte"

"Patos"

"Todos menos você"

"Wish: o poder dos desejos"

CINEART SHOPPING CIDADE

"Aquaman 2: o reino perdido"

"Baghead: a bruxa dos mortos"

"Bob Marley: one love"

"Demon slayer: Hashira traingin"

"Ferrari"

"Madame Teia"

"Masha e o urso: diversão em dobro"

"Minha irmã e eu"

"Nosso lar 2: os mensageiros"

"O jogo da morte"

"O menino e a garça"

"Todos menos você"

"Wish: o poder dos desejos"

"Zona de risco"

CINEART SHOPPING CONTAGEM

"Aquaman 2: o reino perdido"

"Baghead: a bruxa dos mortos"

"Bob Marley: one love"

"Demon slayer: Hashira traingin"

"Ferrari"

"Madame Teia"

"Masha e o urso: diversão em dobro"

"Minha irmã e eu"

"Nosso lar 2: os mensageiros"

"O jogo da morte"

"O menino e a garça"

"Patos"

"Todos menos você"

"Wish: o poder dos desejos"

"Zona de risco"

CINEART SHOPPING DEL REY

"Bob Marley: one love"

"Demon slayer: Hashira traingin"

"Ferrari"

"Madame Teia"

"Masha e o urso: diversão em dobro"

"Minha irmã e eu"

"Nosso lar 2: os mensageiros"

"O jogo da morte"

"O menino e a garça"

"Todos menos você"

"Wish: o poder dos desejos"

CINEART VIA SHOPPING

"Bob Marley: one love"

"Demon slayer: Hashira traingin"

"Ferrari"

"Madame Teia"

"Masha e o urso: diversão em dobro"

"Nosso lar 2: os mensageiros"

"O jogo da morte"

"Todos menos você"

"Wish: o poder dos desejos"

CINÉPOLIS ESTAÇÃO BH

"Baghead: a bruxa dos mortos"

"Bob Marley: one love"

"Demon slayer: Hashira traingin"

"Ferrari"

"Madame Teia"

"Minha irmã e eu"

"O jogo da morte"

"Todos menos você"



Em BH e Região Metropolitana, participam as salas 2D da rede Cinemark (BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi), as salas 2D e 3D da rede Cineart (Boulevard Shopping, Shopping Cidade, Ponteio Lar Shopping, Shopping Del Rey, Minas Shopping e Via Shopping, em BH, mais Shopping Contagem e Itaú Power Shopping, em Contagem) e as salas 2D, 3D e Macro XE da rede Cinépolis (Shopping Estação BH).