“Estamos muito animados para fazer esse show. É algo completamente diferente do que a gente tem feito. Vamos apresentar composições da música brasileira, como choro, samba e gafieira. Estamos embarcando felizes nessa”, diz o vocalista do Zé da Guiomar, Márcio Souza.

O tradicional grupo mineiro de samba se apresenta neste sábado (24/2), às 16h, em show inédito no Memorial Vale. O evento integra o Memorial Instrumental, com curadoria de Juliana Nogueira. O projeto, segundo o vocalista, “é importante para divulgar a música de Minas, que tem um lado instrumental forte”.



“Rua da amargura”

Além de músicas dos compositores Waldir Azevedo, Jacob do Bandolim, João Bosco, Nelson Cavaquinho e Chico Buarque, o repertório conta com uma variedade de temas autorais.

Márcio Souza revela uma das faixas que os integrantes estão felizes em tocar novamente ao vivo: “'Rua da amargura', a música que fizemos para o filme (homônimo) do Rafael Conde, que nós quase nunca tocamos. Essa vai ser para relembrar”.

Além de Márcio Souza, o Zé da Guiomar é formado por Valdênio, Totove Ladeira, Marcos Flávio, Alexandre Batista e Rodrigo Martins. São conhecidos como um grupo que exalta a variedade de ritmos e gêneros da música brasileira.

Novo disco



O último trabalho do grupo, “Zé da Guiomar: 20 anos”, comemora as duas décadas de carreira da trupe e foi lançado em 2022. Sobre projetos futuros, Márcio revela planos para um novo disco.

“A experiência de ficar mais em casa na pandemia atiçou um pouco a vontade de compor. Agora estamos pensando em um novo trabalho que vai mesclar a parte autoral e trazer outros compositores, inclusive de BH.”

Os ingressos gratuitos, um por pessoa, devem ser retirados uma hora antes do evento na bilheteria do Memorial.

ZÉ DA GUIOMAR

Show neste sábado (24/2), às 16h, no Memorial Vale (Praça da Liberdade, 640 – Funcionários). Entrada franca. Ingressos, um por pessoa, devem ser retirados gratuitamente a partir das 15h.

OUTROS SHOWS



>>> Chorinho no piano

O pianista norte-americano Evan Alexander Megaro apresenta, neste sábado (24/2), às 19h30, o recital inédito “Chorinho no piano”, na Idea Casa de Cultura (Rua Bernardo Guimarães, 1.200, Funcionários). O repertório tem obras de Alexandre Levy, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth, Barroso Neto, Heitor Villa-Lobos, Radamés Gnattali, Osvaldo Lacerda e Evan Megaro, traçando a evolução do choro, de suas raízes urbanas até o palco de concertos por meio de solo sde piano. Ingressos a preço único: R$ 50, na plataforma Sympla.



>>> Marcos Bassul

A Casa Outono Café & Cultura (Rua Outono, 571 – Carmo) recebe, nesta sexta (23/2), às 20h30, o show de 40 anos de carreira do cantor mineiro Marcos Bassul. Natural de BH, o artista moldou sua carreira em Brasília e cantou nestes últimos anos na Escola de Músicas de Brasília, sob a regência do maestro Joel Barbosa. O show também é uma celebração aos parceiros Cláudio Faria, Rodolfo Mendes, Marcos Apolinário Santana, Heraldo Palmeira, Hélio Carioca, Sérgio Vianna, Oswaldo Amorim e Sônia Andrade, que fará participação especial na apresentação de hoje. Ingressos a preço único: R$ 40, no Sympla.



>>> Sérgio Pererê

Neste sábado (24/2), Sérgio Pererê apresenta o espetáculo “Canto negro para Milton Nascimento”, às 20h, no Teatro Raul Belém Machado (Rua Jauá, 80 – Alípio de Melo). No repertório, “Pai grande”, “Cravo e canela” e “Morro velho”, que exploram a conexão das composições de Bituca com a África. O evento contará com participações das cantoras e instrumentistas Nath Rodrigues e Tamires Cunha. Hoje (23/2), às 19h, Pererê realiza ensaio aberto no Centro Cultural Vila Santa Rita (Rua Ana Rafael dos Santos, 149, Vila Santa Rita). Entrada gratuita para os dois eventos. Amanhã, os ingressos deverão ser retirados antecipadamente pelo Sympla.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro