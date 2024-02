"O menino e a garça", novo filme de Hayao Miyazaki, tem chances de dar o segundo Oscar ao celebrado animador e cineasta japonês. Indicado na categoria animação (que ele venceu em 2003 por sua obra-prima, "A viagem de Chihiro"), o longa ganha pré-estreia neste fim de semana nos cinemas (em versões dubladas e legendadas), poderia não ter existido.



Hoje com 83 anos, Miyazaki vem anunciando sua aposentadoria desde 1997, depois de lançar "Princesa Mononoke". Em 25 anos, houve outras ocasiões em que o fundador do Studio Ghili (que alguns rotulam erroneamente de Walt Disney do Japão) afirmou que sairia de cena para fazer outras coisas.



A última vez foi um ano antes de ele começar a produção de "O menino e a garça", seu primeiro longa em uma década. E que pode não ser o derradeiro, vale dizer. Durante o Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) de 2023, Junichi Nishioka, executivo do Studio Ghibli, afirmou que Miyazaki estava naquele momento trabalhando em um novo filme, e que ia ao escritório trabalhar diariamente.



Mundo mágico



Mas ele só faz as coisas do seu próprio jeito. Tanto que no Japão "O menino e a garça" (que levou o Globo de Ouro em janeiro) foi lançado em julho do ano passado sem sinopse, anúncios ou trailer. Só havia um único pôster do longa. Este anti-marketing deu certo: só em seu país o filme faturou US$ 56 milhões – US$ 165 milhões em todo o mundo até agora.



O filme vem sendo apresentado como a produção mais pessoal de Miyazaki. A comparação mais óbvia é justamente com "A viagem de Chihiro", pois ambas as histórias acompanham crianças que passam por uma grande mudança de vida. Entram em um mundo mágico para dar conta das transformações.



No caso do novo filme, é o luto que move o protagonista. O cenário do início da narrativa é o Japão do início da década de 1940, durante a Guerra do Pacífico (o nome do conflito da Segunda Guerra Mundial travado no Sudoeste do Pacífico, Sudeste da Ásia e China a partir de dezembro de 1941). Miyazaki nasceu em Tóquio, em janeiro de 1941.

Inspiração real



Aos 12 anos, Mahito perde sua mãe em um incêndio em um hospital após um bombardeio em Tóquio. O fogo domina a tela, que escurece junto com toda a cidade. O cineasta já afirmou que uma de suas primeiras memórias era de sua cidade em chamas.



Filho único, Mahito não tem como tratar o próprio luto. Seu pai, à frente de uma fábrica de aviões de combate (tal e qual o pai do cineasta), casa-se novamente. Mahito e pai deixam Tóquio e vão para o interior. Ali, o garoto descobre não só que terá uma nova mãe (que é Natsuko, a irmã de sua mãe morta), como há um irmãozinho na barriga dela.



O lugar é isolado, mas não solitário. Mahito conhece sete anciãs briguentas, cada qual com sua própria personalidade, que trabalham na casa há mais anos do que se tem notícia. Elas lhe dão pistas sobre a mãe. Depois de falhar em seu primeiro e único dia na escola – a decisão errada que toma ali vai lhe perseguir por muito tempo – Mahito não tem nada a fazer do que explorar a região.



Uma garça-real vem lhe perseguindo desde o primeiro dia que ele chegou na casa. As penas deixadas pela ave são uma pista de que ela não é um animal comum. Sozinho e desolado, Mahito descobre uma torre em ruínas, escondendo um estranho mundo subterrâneo. Quando sua madrasta desaparece, ele não pensa duas vezes. Embarca, com a garça, para este universo desconhecido.

Resistência feminina



Não é só a busca da madrasta que lhe interessa – Mahito ouve também a promessa que vai encontrar a mãe morta. O jardim secreto é uma ideia que está presente em inúmeras histórias infantis. Na visão de Miyazaki neste filme, é um lugar onde periquitos gigantes comem gente, as linhas do tempo são interligadas e algumas mulheres atuam como uma espécie de resistência do local. Entre elas está uma pescadora que não tem medo de nada e de ninguém.



O mais estranho de tudo é a dinâmica do lugar, controlado por uma espécie de jenga (jogo de habilidade em que blocos de madeira que formam uma torre). Num mundo mágico, sem qualquer limitação, os cenários, tempos e personagens vão se sobrepondo de tal forma que a parte final do longa se torna um pouco excessiva e confusa.



Ainda que tenha este porém, “O menino e a garça” encanta como uma típica produção de Miyazaki. A maioria dos quadros foi desenhada à mão, um contraponto e tanto para animação em computador da Disney. A música é conduzida pelo piano, que acaba criando as atmosferas da jornada do protagonista.



Mesmo que já tenha sido anunciado que Miyazaki está às voltas com uma nova história, só o futuro irá dizer se ela se tornará seu novo filme. Se não, “O menino e a garça” terá sido a nota perfeita para terminar sua celebrada carreira.



“O MENINO E A GARÇA”



(Japão, 2023, 124min., de Hayao Miyazaki) – Pré-estreia neste sábado (17/2), no Cine Una Belas Artes 3 (Rua Gonçalves Dias, 1.581 – Lourdes), às 15h20; e no Cinemark do BH Shopping, às 16h.