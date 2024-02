O romance “Um dia” marcou época no início dos anos 2000. Foram mais de 5 milhões de exemplares vendidos do livro do inglês David Nicholls, que deu origem ao filme lançado em 2011, estrelado por Anne Hathaway e Jim Sturgess.

Junto do Valentine's Day, Dia dos Namorados comemorado na quarta-feira (14/2) em vários países, veio a aposta da Netflix na série romântica que acompanha Emma Morley e Dexter Mayhew ao longo de quase duas décadas. Os 14 episódios estão disponíveis na plataforma.

Tudo começa em 1988, quando a dupla protagonista se forma na faculdade. Em sua primeira conversa, aos 20 e poucos anos, Emma e Dexter falam de sonhos e planos. Mais para a frente, vemos que as coisas não saíram da forma como eles idealizaram naquela noite de 15 de julho.

Poucas horas depois do primeiro encontro, provavelmente eles jamais se veriam novamente, pois Dexter se mudaria de Edimburgo, a cidade onde ambos estudavam. Porém, os dois mantêm a amizade, mesmo seguindo caminhos diferentes.

Na série, Emma é interpretada por Ambika Mod, atriz britânica filha de indianos. A única semelhança física entre ela e as outras versões da personagem vem dos óculos de grau – é a típica nerd que surge bonita ao tirar o “fundo de garrafa”. A personalidade é a mesma da Emma conhecida do público.

Politizada e sarcástica, a jovem passa grande parte do tempo lendo Virginia Woolf, Emily Dickinson e Jane Austen. Tem medo de se mostrar como é – talvez por isso, não se ache interessante o suficiente para dormir com o bonitão Dexter Mayhew (Leo Woodall), por quem sempre teve uma queda. Aliás, até a noite passada, ele achava que o nome dela era Anna...

Dexter não vai muito além da boa aparência. Despreocupado e cheio de privilégios, o jovem herdou dinheiro dos pais ricos, não pensa em trabalhar e decide viajar até escolher o que fará da vida.

Ponto positivo da nova adaptação é o elenco, mais diverso do que o original formado majoritariamente por atores brancos. Além da indiana Ambika, a série traz Tilly (Amber Grappy), negra, melhor amiga de Emma, além de outros personagens. Outro acerto é o roteiro com cenas quase idênticas às do livro. O próprio escritor David Nicholls foi produtor-executivo do projeto. Por sua vez, a diretora Nicole Taylor trouxe mais química à história dos dois amigos.

Quando Dexter parte, seu único contato com Emma se dá por cartas. Enquanto ele passeia pela França, Índia e China, ela está de volta à cidade natal, determinada a fazer a diferença no mundo. Vai se virando em diversos empregos até se encontrar na escrita.

Por 18 anos, acompanhamos Emma e Dexter em meio a flashes das vidas de ambos sempre em 15 de julho, o dia em que se conheceram. Em alguns momentos juntos, em outros separados pela distância, os dois têm uma jornada a cumprir.

“UM DIA”



• Série com 14 episódios. Disponível na Netflix

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria