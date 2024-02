Dos livros para a telona. A mostra “Literatura brasileira em cena” traz uma seleção de filmes inspirados em grandes obras da literatura nacional. Longas adaptados de obras de Dias Gomes, Plínio Marcos, Fernando Sabino, Mário de Andrade e Eça de Queiroz têm sessões neste fim de semana. A programação, que segue até 29 de fevereiro, inclui uma diversidade de gêneros.



Nesta sexta-feira (16/2), às 17h, será exibido “O pagador de promessas” (Anselmo Duarte), adaptação da obra de mesmo título de Dias Gomes e vencedor da Palma de Ouro em Cannes, em 1962. “Dois perdidos numa noite suja” (José Joffily), inspirado no livro homônimo de Plínio Marcos, também tem sessão hoje, às 19h.



“O homem nu” (Hugo Carvana), baseado no livro de Fernando Sabino, tem exibição marcada para este sábado (17/2), às 19h. Os filmes “Macunaíma” (Joaquim Pedro de Andrade), inspirado na obra de Mário de Andrade, e “Primo Basílio” (Daniel Filho), adaptado do livro de Eça de Queiroz, serão exibidos neste domingo (18/2), às 16h30 e às 19h, respectivamente. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente na plataforma Sympla ou na bilheteria do Cine Santa Tereza 30 minutos antes de cada sessão.



Elos fomentados



O objetivo da mostra, segundo Vanessa Santos, coordenadora do Cine Santa Tereza, é promover diálogo entre literatura e cinema, buscando divulgar e fomentar a apreciação tanto de obras literárias nacionais quanto dos filmes inspirados nelas. Ela destaca ainda a relevância dos autores e realizadores dos longas presentes na programação.



“Quando observamos esses filmes, estamos falando não só de grandes escritores, tanto dos clássicos, quanto escritores contemporâneos, mas também de grandes cineastas. Cineastas que têm uma obra expressiva no campo do cinema se voltando para a literatura brasileira.”



Sem estigma



Vanessa também evidencia o desafio de valorização do cinema brasileiro e a importância de desmistificar o estigma de que produções nacionais são inferiores a obras estrangeiras. “Muitas vezes filmes (brasileiros) não entram ou não se firmam no circuito comercial. É muito importante ter espaços como cinemas públicos em que essas obras consigam circular e que possamos pensar na formação de público para o cinema nacional”, afirma.



A coordenadora ainda ressalta a importância da mobilização em diferentes segmentos do audiovisual para a apreciação dessas obras. “O Cine Santa Tereza faz parte de uma política pública, o BH nas Telas, que atua em várias frentes para fomentar o cinema local, como a formação de realizadores e também a democratização do acesso. O cinema brasileiro só vai perder esse estigma se pensarmos na cadeia produtiva do audiovisual como um todo.” (Cecília Amaral*)

PROGRAMAÇÃO

Hoje (16/2)

. “O pagador de promessas”, às 17h

. “Dois perdidos numa noite suja”, às 19h

Sábado (17/2)

. “O homem nu”, às 19h

Domingo (18/2)

.“Macunaíma”, às 16h30

.“Primo Basílio”, às 19h

“LITERATURA BRASILEIRA EM CENA”



Mostra até 29/2, no Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89 – Santa Tereza). Entrada gratuita, com retirada dos ingressos no Sympla ou na bilheteria do cinema 30 minutos antes da sessão.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro