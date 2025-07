Ciclista morre em acidente com ônibus na Raja Gabaglia, em BH; veja imagens

Um ciclista morreu em um acidente envolvendo um ônibus da linha 3052 (BH Shopping – Estação Diamante) na noite desta quinta-feira (3/7), na Avenida Raja Gabaglia.

O acidente trágico aconteceu por volta das 20h45, na altura do número 5.005, no Bairro Santa Lúcia, na pista lateral em direção ao Buritis.

No local, a reportagem acompanhou o depoimento do motorista do coletivo à Polícia Militar. Aparentemente muito abalado, ele alegou que o ciclista surgiu da Rua Musas e bateu no ônibus, que descia a avenida.

Amigos do ciclista compareceram ao local do acidente Marcos Vieira/EM/DA. Press Corpo do ciclista foi recolhido pelo rabecão da Polícia Civil Marcos Vieira/EM/DA. Press Corpo do jovem ficou caído no meio-fio Marcos Vieira/EM/DA. Press Acidente aconteceu por volta das 20h45 Marcos Vieira/EM/DA. Press Voltar Próximo

O motorista também declarou que o ciclista estava correndo muito, não usava capacete e estava de sandálias.

A vítima, que é jovem, ainda não teve a idade confirmada porque estava sem documentos. No momento em que o corpo era colocado no rabecão, três amigos do ciclista chegaram ao local.

Até o fechamento desta edição, a ocorrência da Polícia Militar estava em andamento. (Com informações de Marcos Vieira)

