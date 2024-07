Uma BMW foi encontrada abandonada na manhã deste sábado (27/7) em frente à loja da Mercedes-Benz na Avenida Raja Gabaglia, Bairro Cidade Jardim, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O veículo está com marcas de colisão.

Por volta das 6h30, a Polícia Militar foi acionada e uma viatura foi enviada ao local. Segundo a corporação, o condutor do veículo bateu no canteiro da via e fugiu do local. Não há registro de queixa de furto ou roubo do carro.





O dono da BMW ainda não foi localizado e o veículo continua na avenida.