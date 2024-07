Fogos de artifício, missa e muita alegria nas comemorações, na noite desta sexta-feira (26/7), da reabertura da Capela Santo Antônio, no Bairro Pompéu, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

As festividades irão até domingo (28), quando haverá carreata e procissão no estilo bem mineiro de saudar os santos padroeiros e fortalecer a preservação do patrimônio cultural e espiritual (veja a programação). A missa de entrega do templo barroco à comunidade começou às 18h30, celebrada pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Edmar José da Silva.

Presente à cerimônia, o representante da Associação de Moradores e Amigos do Bairro Pompéu (Amap), Wellington Cláudio da Fonseca, disse que a festa resulta de muito espera e anos de luta. “É um dia de alegria para todos nós, especialmente ao podermos ver, agora, a imagem de Santo Antônio de volta ao altar, após sete meses de obras”. Confiante, Wellington avisa que a batalha não terminou. “Temos o projeto elaborado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para outros serviços, como rampa de acesso, paisagismo, iluminação cênica”.

Capela Santo Antônio, vinculada à Paróquia Nossa Senhora da Conceição, tem seu registro mais antigo num batizado de 1731 Luciana Araújo/Memorial Arquidiocesano de BH



Distante sete quilômetros do Centro de Sabará e tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a Capela Santo Antônio, vinculada à Paróquia Nossa Senhora da Conceição, tem seu registro mais antigo num batizado de 1731.

O término da obra deixou feliz o titular da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, padre Eribaldo Pereira dos Santos, que vai celebrar missa no domingo, após a procissão do padroeiro. “Há muito, a capela precisava de restauração, e, agora, podemos vê-la pronta. Portanto, é com alegria que recebemos este presente de Deus”.

As intervenções na edificação começaram em 10 de janeiro, fruto de ação conjunta da Arquidiocese de Belo Horizonte, via Memorial Arquidiocesano, Prefeitura de Sabará, Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e Amap.

O investimento de R$ 850 mil do Programa Minas para Sempre, do MPMG, via Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico (CPPC), provém da Plataforma Semente, mediante termo de ajustamento de conduta (TAC) firmado entre o MPMG e a AngloGold Ashanti.

Joia do Barroco

Os serviços na Capela Santo Antônio, joia da primeira fase do Barroco, conhecida como nacional português, tiveram à frente a empresa Conservare Restauro, de Ouro Preto, chefiada pelo especialista na área de conservação-restauração e professor Sílvio Luiz Rocha Vianna de Oliveira.

Segundo ele, foi possível resgatar o aspecto original das talhas (madeira esculpida) e pinturas. “A talha do retábulo foi esculpida, certamente entre 1720 e 1730, por Manuel de Matos, o mesmo que trabalhou na Igreja Matriz Nossa Senhora de Nazaré, no distrito de Cachoeira do Campo, em Ouro Preto”, contou Silvio.



Entre os problemas mais graves encontrados na capela de Pompéu, que, antes do restauro interno, recebeu intervenções na cobertura e pintura das fachadas, triunfava o ataque de cupins, responsável pela danificação e deterioração de muitas áreas do altar-mor. Foi preciso desmontar parte significativa do camarim (compartimento onde fica imagem do padroeiro) e reforçar toda a estrutura.

“Respeitamos o original e também o restauro primoroso feito, em 1982, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha). Na época, foi usada cera de abelha para preencher as galerias abertas pelos cupins.”

Além dos danos causados pelos insetos, os restauradores se depararam com estragos decorrentes de infiltrações, poeira e outros fatores de alto risco para o patrimônio.



Essas marcas estavam acumuladas nos10 painéis da capela-mor (seis no alto e quatro nas laterais) contando a vida e os milagres de Santo Antônio. Ainda nas laterais, escritas em latim, podem ser vistas duas orações dedicadas ao santo comemorado em 13 de junho.

Programação

Amanhã (27)

19h - Procissão da bandeira, com acompanhamento da Banda Santa Cecília de Caeté. Na sequência, missa, queima de fogos, levantamento da bandeira e show musical.



Domingo (28)

9h - Carreata de Santo Antônio

16h - Procissão de Santo Antônio, com acompanhamento da Banda Santa Cecília de Caeté. Em seguida, missa e show musical.